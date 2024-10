Los socios reprochan a la ministra de Vivienda sus "parches" y la ven "fuera de la realidad"

Los aliados del Gobierno esperaban con máxima expectación la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Acorralada por ellos mismos, la ministra se ha visto obligada a comparecer ante el Congreso de los Diputados y después de que sus propios socios de Gobierno acudieran a la manifestación por el derecho a la Vivienda para manifestarse contra la ministra.

Ante la falta de concreción de la ministra de Vivienda en su intervención inicial, todos los socios han salido en tromba a criticar a la ministra y a defender el clamor social. "Faltan los hechos, sobran las palabras y falta la intervención", ha sido una de las críticas más escuchadas en el debate. En Sumar, se han tomado este asunto como eje vertebrador de la legislatura. Es además, donde el partido minoritario en Moncloa se siente más cómodo, al haber hecho suyas las reivindicaciones de los sindicatos por la Vivienda. Todos los asuntos de política social, y esta parte de la legislatura, está virando sobre eso, son clave para que Sumar pueda sacar cabeza en medio de las dificultades que se encuentra en el Gobierno para diferenciarse del PSOE.

La vivienda se ha convertido en el gran choque de esta legislatura entre PSOE y Sumar. Desde el partido de Yolanda Díaz han criticado en varias ocasiones la "inacción" de la ministra para atajar el problema de la Vivienda o incluso la han acusado de dar "vaivenes" en política de vivienda al pasar de pedir a los propietarios que se "hagan cargo" de la situación a exigir a las comunidades a que cumplan con la Ley. El partido, además, ha presentado objeciones en el Gobierno ante la aprobación del bono de alquiler para los inquilinos y ha demandado que se pongan en marcha propuestas como apostar por más presión fiscal para los propietarios, aplicar el control de precios por parte de las comunidades, incluir alquileres de temporada en la regulación de precios o prohibir la especulación en las zonas tensionadas, entre otras. Esperan, además, en Sumar, que las medidas para bajar los precios del alquiler sean unos de los ejes centrales sobre los que se vertebre la negociación para los Presupuestos Generales del Estado.

El partido fucsia ha avisado en esta semana de que en la Vivienda se juega "parte de la legislatura", y ha reclamado "medidas contundentes" para atajar la crisis. "Espero que la ministra de Vivienda, antes de venir al Congreso, haya sacado la cabeza a la calle, haya sacado la oreja por fuera de la ventana para escuchar el clamor que hay en España, que se está expresando en movilizaciones populares crecientes”, deseó el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón antes del debate.

En el debate, el diputado de Compromís encargado de defender la posición de Sumar, Alberto Íbañez, ha pedido a la ministra que "reconozca el problema y escuche a la calle". "Intervenga el precio del alquiler, no valen los parches", le ha advertido. "Cierro los ojos y veo los brotes verdes de Zapatero, que no era capaz de reconocer que las cosas iban mal", ha criticado. Comentario que ha molestado en extremo a la ministra. "En España no hay un problema de suelo, el problema es que las casas están secuestradas para el turismo y para la especulación", le ha criticado el diputqado de Compromís.

Por su parte, desde Podemos, la diputada Ione Belarra, ha reprochado también la falta de medidas por parte del Gobierno. "La ministra está en una playa comiendo espetos, le viene un tsunami y todavía no se ha enterado de que le viene un tsunami", ha criticado en los pasillos del Congreso. "Me preocupa que no sea consciente del enorme malestar, del cabreo, que tienen todas esas personqas que cada mes ven cómo se les está devorando el suelo, su esfuerzo, su trabajo, el pagar unas rentas de alquiler desorbitadas", le ha espetado, para después asegurar que la ministra "está fuera de la realidad". Ha defendido las medidas con las que Podemos lleva insisitendo esta semana como bajar el precio del alquiler un 40 por ciento y prohibir la compra de viviendas a quienes no vayan a usarlas para vivir.

Por parte de Bildu, el diputado Oskar Matute, defendió que es hora de pasar a la acción. "Sobran las palabras y faltan los hechos, la determinación y la intervención".