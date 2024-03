"Solo para cobrar la dieta": la fugaz asistencia de Koldo al Consejo Rector de Puertos del Estado

Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en torno a quien gira la supuesta trama de cobro de comisiones en el suministro de mascarillas en pandemia, compatibilizó su cargo como hombre de confianza del exministro socialista con los de consejero de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, aunque al menos en lo que respecta a este último cargo no parece que su dedicación fuera demasiado intensa. Así se desprende de lo que declaró a la Guardia Civil Francisco Toledo, expresidente de Puertos del Estado, quien afirmó que durante su mandato al frente de este organismo (de marzo de 2020 a diciembre de 2021), el primero que adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión, por un total de veinte millones de euros, Koldo solo asistió a una reunión del Consejo Rector, una presencia fugaz pues abandonó la misma al poco de empezar, ya que según le comentó Álvaro Sánchez Manzanares -entonces secretario general de Puertos del Estado, y hasta el momento el único alto cargo cesado por el "caso Koldo"- había venido únicamente "para cobrar la dieta".

Toledo refirió a los agentes de la Comandancia de Castellón en su comparecencia como testigo que Koldo García fue nombrado por Ábalos para el Consejo Rector, el organismo encargado de aprobar el presupuesto y liquidación de Puertos del Estado, así como el nombramiento de su secretario general y de sus cuatro directores generales.

Según explicó, el asesor de Ábalos acudió a una reunión del Consejo, "no participando en la misma". Fue entonces, afirmó, cuando Sánchez Manzanares se lo presentó como miembro del mismo, "siendo esta la única reunión a la que recuerda que asistiese". Aunque su implicación fue mínima, pues "al poco de iniciar el Consejo abandonó este".

El ex alto cargo señaló que dentro del "funcionamiento normal" del Consejo Rector, "cuando una persona accede a un cargo normalmente se presentaba al presidente cuando asistía a las reuniones por primera vez", pero no sucedió así con el hombre de confianza de Ábalos, "no llegando Koldo García a visitarle durante el periodo en el que ejerció la Presidencia".

En las entregas de las mascarillas

Toledo explicó que tras la destitución de Ábalos en julio de 2021 "pocos días después recibió una carta desde el ministerio informándole de que Koldo García cesaba en el cargo, no nombrando a una persona que le sustituyese". Algo que le pareció "curioso" porque el procedimiento habitual, refirió, es que "tras un cese se produzca el nombramiento de un nuevo cargo que sustituya al cesado".

Koldo sí se implicó en el suministro de las mascarillas -que reportaron a la "trama", según la Guardia Civil, unos beneficios superiores a los 16,5 millones de euros-. De hecho, la entonces responsable del Departamento de Contratación de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel, aseguró a los agentes en su declaración como testigo que Koldo García -de quien dijo que le sonaba su nombre pero no lo conocía "en persona ni en fotografía"- "habría ido a alguna de las entregas de las mascarillas al aeropuerto", según le comentó un compañero.

Soluciones de Gestión trasladó a Puertos del Estado -según la versión de Francisco Toledo- que desde China se solicitó el pago por adelantado de cuatro millones de euros para proceder con el suministro de los ocho millones de mascarillas, por lo que ante la imposibilidad de la Administración de adelantar ese dinero, se suscribió una carta acreditando la capacidad de pago.

"Koldo era muy insistente"

Aunque la decisión partió del ministerio que dirigía Ábalos, explicó, se canalizó a través de Puertos del Estado porque disponía de 40 millones de euros en Tesorería dado que "se autofinancia a través de las tasas que recauda" (Transportes reintegró posteriormente esa cantidad).

Especialmente reveladora sobre el modus operandi de cómo se eligió a Soluciones de Gestión (una empresa sin facturación en 2019 que pasó a facturar más de 53 millones de euros gracias a esa sucesión de contratos de los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad y los gobiernos balear y canario) resulta la declaración de la expresidenta de ADIF. Isabel Pardo de Vera negó que recibiera ninguna orden para llevar a cabo esa adjudicación, pero sí se refirió a la "presión" de José Luis Ábalos y de su Gabinete "para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible" para que la disponibilidad de mascarillas se acelerara.

Y en cuanto a Koldo, dijo desconocer si intercedió en la contratación, aunque dejó claro que "en este tema y en otros muchos Koldo era muy insistente", por lo que contactó con ella "en numerosas ocasiones, siempre en nombre del ministro de Transportes, para diversas cuestiones".

Pardo de Vera dijo que cree que nombraron a Koldo consejero de Renfe "porque el sueldo de Gabinete era bajo y esta era una forma de incrementarlo". Se trataba, precisó, de "la persona más cercana a Ábalos o su persona de confianza" y viajaba de forma habitual con el ministro. Era, como aseguró a la Guardia Civil otro alto cargo de ADIF, el director de Recursos Humanos Martín Navarro, "la persona con la que había que hablar para acceder al ministro".