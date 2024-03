Un alto cargo de ADIF, sobre Koldo: «Era con quien había que hablar para acceder al ministro»

Un alto cargo de ADIF dejó claro a la Guardia Civil en su declaración como testigo la relevancia que tenía Koldo García como asesor de Ábalos. El director de Recursos Humanos del administrador de infraestructuras ferroviarias –dependiente del Ministerio de Transportes–, Martín José Navarro, aseguró que Koldo «era la persona con la que había que hablar para acceder al ministro», en referencia a José Luis Ábalos. Tras referirse a él como «el ayudante» del entonces titular de Transportes, Navarro afirmó haber coincidido con Koldo «en actos del ministerio» relacionados «con el ferrocarril» y «durante la pandemia».

El dirigente de ADIF se refirió a un envío de mascarillas al Ministerio del Interior, recordando que con este motivo «se puso en contacto con Koldo para que devolvieran ese pedido de mascarillas a ADIF», porque tenían que distribuirlas. Finalmente, explicó, «las mascarillas se devolvieron».

El director de recursos humanos del gestor ferroviario dijo, no obstante, que no tiene contacto con Koldo García «desde que cesaron al ministro» en 2021. Asimismo, preguntado por Joseba García, hermano de Koldo y también imputado, dijo no conocerlo de nada.

ADIF fue el segundo organismo público en contratar con Soluciones de Gestión –la empresa de la «trama» que se hizo con adjudicaciones de la Administración por valor de más de 53 millones de euros en plena pandemia– el suministro de mascarilla. Lo hizo el 27 de marzo, una semana después que Puertos del Estado –que fue el que abrió la veda en el ministerio de Ábalos–, por un montante de 12,5 millones de euros.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior sería el siguiente, al adjudicar el 20 de abril a Soluciones de Gestión un contrato de casi tres millones de euros para el suministro de mascarillas para el personal del departamento.

Mantenía su "capacidad de influencia" en el ministerio

La Guardia Civil considera que Koldo tenía una «relación personal y directa» con funcionarios y altos cargos del Ministerio de Transportes «que participan en los expedientes de los contratos investigados» –unos vínculos que se mantuvieron, a tenor de las vigilancias y escuchas policiales, tras la salida de Ábalos del ministerio–, entre ellos con Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas, a quien habría recurrido en la actualidad «para ejercer su influencia en asuntos de la competencia de ADIF».

Unos contactos gracias a los que, como se ha encargado de recordar el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, Koldo habría mantenido, pese a no formar parte de la Administración Pública, «capacidad de influencia sobre personal vinculado» al Ministerio. Además de Miranda, la investigación ha revelado contactos con el cesado secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Vicente Calzado, actual director general de Emfesa (donde seguiría empleado el hermano de Koldo); Ángel Contreras, director General de Conservación y Mantenimiento de ADIF; y Cristina Moreno, directora general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seitt).

Las gestiones para colocar al sobrino de Koldo

De hecho, la UCO cree que Koldo García intentó enchufar a su sobrino en ADIF después de que su hermano, Joseba García, le pidiese que utilizase "su influencia" en el organismo público en "beneficio directo" -recalca la Guardia Civil- de "su hijo Aner García".

El 17 de octubre del pasado año, los dos hermanos conversaron sobre este asunto, aludiendo Joseba a Michaux Miranda –que fue quien firmó el contrato por el que se adjudicó a Soluciones de Gestión el suministro de cinco millones de mascarillas–. En esa conversación, reseña la Guardia Civil, Koldo «hace alusión a que lo conoce» y a que «hablaría con él para intermediar por otra cuestión del interés de Joseba ajena a la investigación en curso».

Los agentes interrogaron tanto a Miranda como a Navarro en relación a este asunto, pero ambos afirmaron no conocer de nada al sobrino de Koldo García. Además, la Guardia Civil quiso saber si habían recibido "presiones" para llevar a cabo contrataciones en ADIF -lo que los dos negaron- e incluso les preguntó si por razón de sus cargos tenían acceso a los exámenes de oposición.

Miranda negó haber facilitado un examen para trabajar en ADIF a alguna persona directamente o por recomendación de alguien y, en esa misma línea, su subordinado explicó que era "otra dirección" la que tenía acceso a los exámenes de oposición".