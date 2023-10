Sumar avisa al PSOE de que "aún" no cuenta con sus votos para la investidura y no dará "un cheque en blanco"

Es la semana clave para desatascar la gobernabilidad en España. Una vez que ha fracasado la investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, el bloque de la izquierda avanza en la negociación para investir a Pedro Sánchez. Hoy y mañana los partidos acudirán a la ronda de consultas con el Rey Felipe VI para confirmar si apoyarían una investidura del PSOE. De momento todo está en el aire y hasta el socio prioritario de los socialistas, Sumar, avisa de que de momento no hay un acuerdo y que, por tanto, sus votos no están garantizados.

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, y líder de Sumar, Yolanda Díaz acudirá esta tarde a su reunión con el Rey, en la que de momento no podrá confirmar el apoyo al 100 por cien, según ha dejado ver el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun en rueda de prensa. "Seguimos atascados en cuestiones fundamentales con el PSOE", ha confirmado. "Nos gustaría anunciar que el PSOE cuenta con nuestros votes pero aún no es así", ha reconocido para después interpelarle a seguir negociando. El partido de la vicepresidenta reconoce que "aún hay muchos asuntos en los que estamos atascados".

Para Sumar hay casi una decena de asuntos en los que todavía no se ha avanzado en la negociación que se mantiene abierta desde finales de julio entre los equipos negociadores de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Para este espacio es "fundamental" seguir avanzando en la negociación de la jornada laboral, el despido, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o una nueva ley de cuidados. También quieren ahondar en la ley de Vivienda, al entender que la aprobada en la pasada legislatura todavía hay cuestiones que "seguir ampliando" como el control de los alojamientos turísticos. Por otro lado, exigen al PSOE avanzar hacia "una fiscalidad progresiva" en la cesta de la compra y márgenes empresariales o en la financiación autonómica. Admiten en el partido que "estamos aun lejos" en estas medidas y urgen al PSOE a "cerrarlo lo antes posible".

Una negociación que va más lenta de lo que a la vicepresidenta le gustaría, pero que, según reconocen en el partido, no derivará en un "no" a Sánchez en una próxima investidura. "En ningún caso nos podemos imaginar este escenario", ha reconocido Urtasun ante la pregunta del riesgo de votar en contra del PSOE si no se atienden las demandas programáticas de su partido. Sin embargo, ha advertido de que "nadie" puede pedirles "un cheque en blanco".

En el partido buscan dar prioridad a la negociación del contenido programático del futurible gobierno de coalición si Sánchez supera la investidura y descartan hablar sobre el organigrama de Gobierno, en el que, aseguran que no está encima de la mesa en estos momentos. A pesar de que ya suenan quinielas sobre posibles ministrables, como las publicadas por El Periódico de España sobre la posibilidad de que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, vaya a ser propuesta para el ministerio de Sanidad o que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ocupe la cartera de Vivienda, en Sumar responden con que se tratan de "especulaciones". Fuentes del partido explican que de momento solo se habla de contenidos programáticos y que no siempre tienen que venir acompañadas de responsabilidades de Gobierno.