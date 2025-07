Feijóo llama a "la calma" en Torre Pacheco: "Que nadie cuente con el PP para agitar las calles"

De las palabras de Domingo, el vecino de sesenta y ocho años oriundo de Torre Pacheco que fue agredido el pasado miércoles por al menos tres magrebíes, y de sus familiares, se ha servido hoy Alberto Núñez Feijóo para invocar a la "serenidad".

A través de un vídeo enlatado que su equipo ha difundido a la prensa este mediodía, ha expresado su condena por los disturbios violentos que han convertido esta localidad murciana de cuarenta mil habitantes enel escenario de una batalla campal.

El presidente nacional del PP ha hecho "una llamada a la calma". Lo que ocurre, ha matizado, "no va de españoles contra extranjeros". Ni tampoco "de Partido Socialista contra Vox". Es mucho más simple: "Va de ciudadanos que anhelan vivir en paz, por un lado, y de delincuentes, por otro".

Sobre los enfrentamientos armados que, noche tras noche, tienen lugar en Torre Pacheco, Feijóo ha querido lanzar un mensaje contundente: "Contra los criminales hay que actuar con toda determinación, pero que nadie cuente con el PP para agitar las calles, no somos eso, no somos esa España".

A los grupos de radicales que se están movilizando contra los migrantes, el líder popular les ha trasladado lo siguiente: "A quienes están llamando a incumplir la ley bajo la falsa proclama de tomarse la justicia por su mano les decimos que ya basta. En democracia, a los delincuentes los persiguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las leyes las aplican los jueces. La delincuencia no se combate con más delincuencia".

En caso de que exista un problema de inseguridad en España, la posición del PP es rotunda: no corresponde "a la gente suplantar las carencias" del Gobierno. A los problemas de la política, soluciones procedentes de la política.

Así ha prometido Feijóo que será su partido, cuando tenga la "oportunidad" de llegar al Gobierno, el que trate de paliar algunos de los déficit que traslucen con esta crisis. Con decisiones como: "Más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mejores leyes como la de la multirreincidencia y un mensaje claro para los delincuentes, quien cometa un delito lo pagará".

En este punto, el presidente popular ha endurecido su discurso y ha asegurado que si es "un migrante irregular" quien comete cualquier ilegalidad, "será repatriado inmediatamente". Y si es "nacional", ha añadido: "Responderá ante la Justicia".

El líder del PP responsabiliza al Gobierno

Sin querer incurrir en una asociación entre inmigración y delincuencia, ha recalcado: "Quienes hayan cruzado nuestras fronteras para quebrantar la ley, no nos representan; quienes la incumplen habiendo nacido aquí, tampoco". A los "inmigrantes residentes en España", los populares les exigen "respeto e integración". Dos peticiones que "cumplen", la mayoría. Y quienes no: "Deben saber que no son bienvenidos".

Más allá de la violencia de los unos y de los otros, Feijóo ha asegurado que el Gobierno es el principal culpable de lo que ocurre en Torre Pacheco. "Como sólo se dedica a subastar España para mantener el favor del separatismo ha renunciado a ejercer la autoridad del Estado". A su juicio, "en su primer deber, que es proteger la convivencia, ha fracasado".

Además, ha censurado que "está usando los disturbios para tapar" las cesiones "al separatismo y su corrupción". Pero lo único "que ha hecho evidente" es: "Que no hay política de seguridad ni política migratoria". Mientras se habla "de los inmigrantes ilegales de Torre Pacheco", ha denunciado, "siguen llegando más inmigrantes ilegales a nuestras costas".