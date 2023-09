Sumar busca foco con la amnistía por la ausencia de Díaz

Había varios planes de actuación para encarar la primera fase de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El primero era que fuera la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, quien subiera a la tribuna para defender su «no» al candidato popular. Una opción desechada después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despreciara al líder popular dejando en manos del diputado por Valladolid Óscar Puente la réplica de los socialistas. Ante esta decisión, fue la portavoz de Sumar, Marta Lois, la que contestó a Feijóo. En el entorno de Díaz aseguran que se trata de una decisión coordinada y que se encontraba pactado en el Ejecutivo cómo responder a Feijóo. Si Sánchez no hablaba, tampoco lo haría Díaz. Algo que no gustó a la propia vicepresidenta. En su equipo deslizaban que tenía ganas de enfrentarse a Feijóo tras no haberlo hecho en campaña.

Así, el grupo Sumar, tras perder Díaz la posibilidad de dirigirse a Feijóo apostó por responsabilizarse de la amnistía en un debate en el que el PSOE evitó referirse a la negociación que mantienen con los independentistas para conseguir su «sí» de cara a una investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas no contestaron en ningún término a los ataques que llegaban del PP y de Vox por «querer regalar la amnistía a cambio de la investidura». Ante esto, la portavoz de Sumar, Marta Lois, defendió la posible ley como una «oportunidad para pasar página». La portavoz quiso referirse a los ciudadanos que tienen «dudas» con la amnistía y negó que ésta se negocie para beneficiar a las «élites políticas» sino que se trata de una medida para «cientos de personas anónimas que se vieron envueltas en un conflicto político». Para el partido se trata de una «oportunidad para pasar página y poder concentrar nuestras energías en los retos compartidos que tenemos por delante». Para Sumar es «un paso más después de los indultos para avanzar en una solución dialogada del conflicto político en Cataluña». Después, el portavoz de IU, Enrique Santiago, aseguró que la amnistía es «el final de un proceso de normalización» y su objetivo es « alentar a la reconciliación» para llegar a un «gran acuerdo de entendimiento» con los partidos independentistas. Defendió, además, que no está prohibida en la Constitución y por eso «puede ser susceptible de desarrollo».

El hecho de que Díaz delegara en su portavoz la defensa de su grupo y, finalmente, en los portavoces del grupo de los comunes y de IU, Aina Vidal y Enrique Santiago, soliviantó a Podemos de nuevo. Un malestar que fue expresado desde primera hora de la mañana y que el propio Feijóo aprovechó en su turno de réplica a Sumar para hurgar en la herida de la crisis interna que atraviesa el grupo plurinacional Sumar desde su reciente conformación. Feijóo aludió a la falta de la voz de Podemos en el debate: «El único que no ha hablado aquí es el portavoz de Podemos. Ese lo tiene prohibido», se jactó. A la consigna de Sumar de que la investidura de Feijóo es «un viaje a ninguna parte», el candidato popular respondió con ironía a unas palabras de Díaz. «Con estas proyecciones –por la merma de sus resultados electorales– ustedes irán al espacio». Acusó a Sumar de «restar» y solo saber «dividir» y hacer «purgas dolorosas».

El discurso de Feijóo acabó dando alas a los cinco diputados de Ione Belarra, que salieron después a defender que al debate «le faltó ambición» por ser bipartidista y a censurar que se echara «en falta» la «voz de Podemos». Dardos, además, a Yolanda Díaz incluidos, a la que se advirtió de la necesidad de que la coalición de partidos debe reivindicar su «autonomía» frente al PSOE para «no acabar siendo una comparsa» de los socialistas.