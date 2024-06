Sumar deja en el aire su apoyo a la reforma del Poder Judicial registrada por el PP y el PSOE

Sumar deja en el aire su apoyo a la proposición de ley registrada por el PSOE y el PP para reformar el sistema de elección de los jueces. Si bien, nada más conocer el acuerdo al que los principales partidos llegaron este mismo martes, Sumar se resultó "satisfecho" con el pacto y representado en la negociación, ahora, dos días después, el grupo parlamentario plurinacional echa el freno y escenifica su malestar con su socio en Moncloa.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha dejado claro que de momento, el PSOE no cuenta con su voto cuando la proposición llegue al Congreso de los Diputados. “En términos generales tiene sentido y forma parte del desbloqueo, pero a nosotros no nos gusta enterarnos de las cosas cuando ya están registradas y no nos gusta que nos den los textos cerrados”, ha advertido el portavoz.

Precisamente, este miércoles, el grupo tuvo su reunión de dirección y es ahí donde los distintos partidos que conforman la coalición expresaron su malestar por la ley registrada por PSOE y PP. Así, la dirección acordó dejar en el aire su apoyo, estudiarla y, posteriormente, comunicar su voto, tal y cómo adelantó la Cadena Ser.

En el grupo parlamentario se muestran enfadados con las “formas” más que con el contenido, que no les disgusta. “No es el camino para la relación con nosotros, darnos textos cerrados. A Sumar no se le dan los textos cerrados y esto el PSOE lo tiene que entender por muchos acuerdos que firme con el PP”, ha avisado. Fuentes del grupo explican su malestar más por las "formas" que por el "contenido" de la proposición de ley. Confiesan que les habría gustado poder haber leído la iniciativa antes de que fuese registrada (ayer) y aseguran no conocer de antemano la misma, sino tan solo algunoss detalles. Si bien, el órdago expresado por el grupo parlamentario en público no tendrá consecuencias cuando la iniciativa llegua a votación, puesto que la mayoría de PSOE y PP es suficiente para aprobarse la ley. De hecho, en Sumar reconocen que la ley no está en riesgo y apuntan a la intención de dar un "toque" al PSOE ante la forma de gestionar la necesidad de regeneración democráticsa que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó tras tomarse su periodo de reflexión.

Todo lo relativo con el acuerdo para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial ha sembrado confusión en el grupo parlamentario. Y es que, el papel del socio minoritario en el Gobierno ha sido secundario, según reconocen fuentes al más alto nivel del partido en Moncloa. Aun así, en el partido se aseguraba su complacencia con el acuerdo, tanto por haber conseguido dos vocales progresistas próximos a Sumar, y por haberse negociado el acuedrdo en los mismos términos que en la pasada legislatura.