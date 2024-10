Sumar denuncia ante Sánchez que la ministra de Vivienda debe "encontrar el rumbo y dejar de dar bandazos"

La Vivienda ha sido el tema elegido por Sumar para poner en el centro de la intervención de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El partido ha vuelto a evidenciar la discrepancia existente en el seno del Gobierno de coalición, a cuatro días de que tenga lugar la manifestación social por la Vivienda.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha calificado como "más grandes" las diferencias entre ambos partidos y ha avisado de que es "urgente" que el Ministerio de Vivienda "encuentre un rumbo y que deje de dar bandazos" y que este rumbo sea "tajante en favor al derecho de constitucional a la Viivenda digna frente a la especulación". Es por ello, que Sumar reclamó al presidente "no equivocarse".

Durante la comparecencia, Errejón ha asegurado de que no habrá "estabilidad posible" sin meterle mano al mercado de la vivienda. "Nuestor Gobierno, aquí no puede equivocarse", ha reafirmado, dado que al igual que las "libertades en España no fueron por gracia de su majestad" ni la subida del salario mínimo fue un "regalo de la patronal", tampoco va a ser la "solidaridad de los caseros los que baje los precios", en clara alusión a una declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Además, Errejón, ha recordado las propuestas de su partido en este sentido, que pasan por acabar con todos los desahucios, destinar un 1% del PIB a vivienda de alquiler social, construir medio millón de pisos públicos prohibiendo su venta a fondos buitre, elevar al 21% el IVA a los pisos turísticos, fomentar el contrato indefinido de alquiler y terminar con la 'golden visa', entre otras iniciativas. A la Ministra de VIvienda ha reclamado "suspender" las ayudas públicas estatales para las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda.