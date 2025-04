Sumar, la garantía de Sánchez en Moncloa

La grieta abierta en el seno de la coalición entre el PSOE y Sumar a causa del aumento del gasto militar no derivará en la ruptura del Ejecutivo. Los ministros de Sumar chocaron ayer con el presidente del Gobierno y mostraron su rechazo al incremento en Defensa -solicitando su retirada completa- a través de objeciones al plan aprobado por el Consejo de Ministros.

Desde Sumar alegaron que el plan compromete un "gasto militar exorbitado" y censuran que no se haya consensuado en el gobierno de coalición de manera previa. La vicepresidenta Díaz mostró su preocupación por la partida destinada a la fabricación o compra de nuevos instrumentos de Defensa, que representa el 18,75% del gasto total.

"El Gobierno goza de buena salud"

Una nueva fisura del Ejecutivo, que se produce en la misma semana en la que Sumar ha elevado la voz contra el Gobierno por el apoyo de Exteriores al plan de Marruecos sobre el Sáhara. Sumar también ha renegado de la decisión del Ejecutivo de renunciar a presentar presupuestos generales del Estado. Ninguno de estos tres asuntos, sobre los que difieren PSOE y Sumar, provocarán que Sumar decida abandonar el Gobierno.

Así lo asegura la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. En una entrevista en "La Hora de la 1". "El Gobierno goza de muy buena salud. Vamos a agotar la legislatura", ha defendido. No solo la ministra de Trabajo defiende la continuidad del Gobierno, sino que la ministra de Sanidad, Mónica García también ha abundado en el mismo sentido. Según reconoció, aun estando en minoría dentro del consejo de Ministros -en el asunto de Defensa- no significa que no formen parte de la coalición y aseguró que "van a seguir empujando para que las medidas vayan más allá del rearme militar".