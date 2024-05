Sumar reactiva la derogación de la "ley mordaza" a pesar del bloqueo entre ERC y Bildu con el PSOE

Sumar recupera una vieja reivindicación histórica de la izquierda con la que trata de retomar la iniciativa legislativa en medio de una legislatura que continúa parada por los procesos electorales. Sumar busca despuntar en medio de la parálisis y aprovecha para dotar de contenido el "punto y a parte" que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció su decisión de continuar al frente de Moncloa.

El partido de Yolanda Díaz ha anunciado que registrará de inmediato -este mismo viernes- una proposición de ley para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el último Gobierno de Mariano Rajoy, llamada por sus detractores "ley mordaza", que, pese al malestar por todos los partidos de izquierda con la ley lleva más tiempo en vigor con un gobierno de izquierdas. Nueve años después de su entrada en vigor, los partidos no han logrado mover ni un solo artículo de la ley, pese al malestar de la mayoría de izquierdas con la regulación de las pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las devoluciones en caliente de los migrantes en frontera. Dos cuestiones que fueron objeto de choque en la pasada legislatura, el tiempo que estuvo más cercana a cambiarse la ley en el Congreso de los Diputados. La falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para prohibir las pelotas de goma, rebajar las infracciones por desobediencia a la autoridad o regular las devoluciones en caliente, es lo que hizo que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana quedara varada en la pasada legislatura.

La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, fue la primera que tomó la iniciativa tras el anuncio del presidente de continuar y exigió al Gobierno derogar la ley mordaza de inmediato, entre otras iniciativas para dar sentido a la regeneración democrática que pretende poner a punto el Ejecutivo tras las elecciones europeas.

El portavoz adjunto de Sumar y portavoz en la Comisión de Interior, Enrique Santiago, ha hecho un llamamiento en rueda de prensa a todas las "fuerzas progresistas y democráticas" para que "de forma rápida y urgente acabemos el trabajo al que dedicamos decenas de meses en la anterior legislatura". Precisamente, sobre las fricciones de ERC y Bildu, que tumbaron la propuesta de derogación la pasada legislatura, el portavoz no avanzó sobre cómo llegar a un acuerdo con sus socios, ante el "no" del PSOE a sacar fuera de la ley las devoluciones en caliente. "No eran lo más importante, no eran lo que más afectaba a los ciudadanos de este país", aseguró Santiago. En principio, la prohibición de las pelotas de goma y dejar al margen las devoluciones en caliente, podrían entrar en el articulado de la ley, en el periodo de enmiendas, lo cuál abogaría a otra negociación con los socios para que salieran adelante. La propuesta oficial del PSOE es dejar esta cuestión en una futura reforma de la Ley de Extranjería. Precisamente, el portavoz de Sumar ha pedido "prudencia" respecto a los "pequeños temas" que impiden el acuerdo. "Lo último que queremos es dar excusas para la no aprobación de la derogación", ha zanjado. La ley, se presentará en solitario, aunque los socialistas tienen conocimiento de la misma, según explican en el grupo parlamentario, pero no cuenta con el consenso del PSOE, al que deberán convencer ahora. En todo caso, hasta después de la celebración de las elecciones europeas, no están previstos los avances en el Congreso de los Diputados.

El grupo parlamentario Sumar ha planteado la derogación de la ley mordaza como una fórmula para frenar a la "derecha y la extrema derecha" que, dice Santiago "están situadas en un discurso abiertamente autoritario que pretende acabar con las libertades públicas". Es por eso que, la proposición de ley que registrará su partido, es, a su juicio, una "urgencia democrática". Una ley que serviría para "tomar medidas para hacer frente al acoso a la democracia" por parte de PP y Vox.

Defensa al ministro Bustinduy

El diputado de Sumar ha incidido en la defensa hacia el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy por la polémica carta remitida a empresarios en las que instaba a las empresas españolas con intreses en Israel que no contibuyesen con Israel. Concretamente, el portavoz se ha mostrado muy crítico contra Israel, al que ha acusado de tener la "desfatachez" de llamarse democracia "cuando tiene miles de detenidos palestinos sin condena, ni derecho a la defensa". Ha reclamado al PSOE "cortar todo tipo de relaciones" y ha llamado a hacer un "boicot" como se hizo con "la Sudáfrica del apartheid".