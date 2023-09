El SUP denuncia a Marlaska por condecorar con la medalla de la Policía a Conde Pumpido

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha decidido denunciar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por conceder la medalla al Mérito Policial al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

Según fuentes del sindicato, además de no reunir los requisitos mínimos para ser acreedor de tal condecoración, en el pasado fue querellado por el SUP como consecuencia de sus afirmaciones en las que acusaba a la Policía Nacional de no perseguir los delitos.

"Este sindicato no solo recurrirá dicha condecoración, sino que denunciará al actual Ministro de Interior en funciones, por un delito de prevaricación ya no solo por el hecho de no cumplir los requisitos sino que sobre todo por el momento en el que se le condecora, ya que parece que lo que subyace de todo esto es una maniobra política para granjearse favores en el TC por parte de su Gobierno", subraya.