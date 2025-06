El Supremo imputa formalmente a Santos Cerdán y manda a la UCO al PSOE para clonar su correo

El magistrado Leopoldo Puente da impuso al caso Koldo. El instructor imputa formalmente a Santos Cerdány manda a la UCO a Ferraz para clonar su correo corporativo. En su auto manda también a los agentes a que acudan al Ministerio de Transportes, Adif y a la Dirección General de Carreteras a por información sobre los contratos señalados por la Guardia Civil e imputa, además, a cinco empresarios vinculados con las mordidas. Se trata de unos requerimientos que ejecutan desde esta misma mañana los agentes de la UCO que investigan estos hechos.

Además, el magistrado imputa a cinco empresarios vinculados con esta presunta trama de amaños de contratos públicos y retrasa la comparecencia de Santos Cerdán del 25 de junio al día 30, accediendo de esta forma a lo solicitado por su nuevo abogado. Puente explica al respecto que, habiendo perdido ya la condición de aforado procedería mantener su señalamiento del próximo miércoles ya que no hace falta ya pedir autorización al Congreso de los Diputados.

Ahora bien, dado que esta comparecencia ya no es voluntaria, sino que se va a celebrar en condición de investigado, y dado el cambio de abogado, le da tiempo para que se la prepare. No obstante, le desestima la petición de entregarle el original del documento intervenido al empresario Joseba Antxón sobre la presunta venta del 45% del capital de Servinabar, mercantil clave en esta trama de amaños de obra pública. Le permite, no obstante, que la UCO aporte copia de este papel clave a la causa para entregársela a su abogado.

Clonado de correos en Ferraz

Del mismo modo, el juez ha ordenado a los agentes de la UCO a que clonen los correos corporativos del hasta ahora número tres de la formación socialista. "Desaparecido el óbice que impedía investigar (inculpar) a don Santos Cerdán hasta obtener el correspondiente suplicatorio, procede requerir al Partido Socialista Obrero Español para que facilite a la unidad policial designada en esta causa especial el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa", reza el instructor.

El juez encarga esta diligencia a tenor de los mensajes incautados a los imputados y en concreto, a uno remitido por el propio Cerdán a Koldo García, en el que le pedía que le enviara a su cuenta corporativa de partido "ciertas comunicaciones relevantes". Así consta en el conocido como "informe Cerdán" de la UCO en el que éste le dijo que le enviara a su correo la documental relativa a su contratación en 2017 como "asalariado del PSOE".