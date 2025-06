Miguel Ángel Revilla advierte al Rey Juan Carlos: el motivo por el que sabe que le vencerá

El Rey Juan Carlos se ha cansado de que cualquiera pueda subirse a la palestra pública y opine sobre él, sus decisiones del pasado o sus movimientos del presente. Esto le depara un futuro bélico en los tribunales, siendo Miguel Ángel Revilla su primer enemigo a tumbar. También la princesa Corinna Larsen ha sido señalada por su equipo de abogados, pero por ahora está centrando todos sus esfuerzos en el ex presidente de Cantabria que, según se esfuerza en demostrar públicamente, no tiene ningún miedo. Es más, vuelve a retarle.

El político cántabro tenía buena relación con el Emérito, hasta que unas desavenencias separaron sus caminos. De ahí abrió la veda a unos comentarios que para el ex Monarca suponen una supuesta vulneración a sus derechos, de ahí que haya decidido emprender acciones legales para protegerse. Se trató de realizar un acto de conciliación para llegar a un acuerdo, pero el Soberano no se presentó a la cita y ratificó su idea de sentar a su enemigo frente al juez. Éste tiene la firme creencia de que le vencerá, al menos sí más allá de los juzgados.

Miguel Ángel Revilla cree que vencerá al Rey Juan Carlos

“No me ha llegado la demanda”, confirma el político cántabro en ‘La Sexta Xplica’, que mantiene que “todos los días me llama mi abogado, José María Fuster Fabra, para que baje al buzón. Yo todas las mañanas bajo y abro para ver si hay algo”. Aún no ha encontrado la carta que le informa del paso anunciado. Pese a todo, confía en que llegará el día en que abra el buzón y se encuentre con la notificación judicial. No obstante, dice tener “la conciencia tranquila de que no he mentido”.

Miguel Ángel Revilla se pronuncia en 'El Hormiguero' tras la demanda de Juan Carlos I: "No es habitual" Antena 3

Y es que, además de reafirmarse en las palabras que le han metido en tal entuerto, mantiene que todo lo expuesto en público ya había sido publicado con anterioridad. Tan solo habría recogido en sus propias palabras información preexistente, lo que cree que juega a su favor a la hora de defender su inocencia: “No sé quién le asesoró primero. No sé qué es lo que va a pasar con esta historia, pero yo tengo la conciencia tranquila y duermo por la noche tan tranquilo”, desafía convencido de que no ha hecho ningún mal ni haber cometido delito alguno.

Aun así, Miguel Ángel Revilla también ha hecho un ejercicio interno para mentalizarse de que bien podría salir mal parado de esta batalla judicial. Podría ser declarado culpable y enfrentarse no solo a la correspondiente multa, sino incluso recibir una pena de prisión: “Espero no tener que pagar, pero no me importaría, porque por defender algo en lo que creo no me importaría ni ir a la cárcel”. Y es que, lejos de rectificar y retractarse de sus palabras, las mantiene en firme a modo de desafío: “Tengo la conciencia tranquila de que no he mentido. Hay dos mentiras, la subjetiva y la oficial, que es la de un juzgado”.

Pero Miguel Ángel Revilla dice haber ganado ya, incluso antes de celebrarse el futurible juicio: “Todos sabemos la situación en la que está este hombre, de cara a que le podamos demandar algún tipo de explicación judicial, que no la tiene por qué dar porque es inviolable. Yo esta batalla, en lo personal, la tengo ganada, porque si vas por la calle conmigo te quedarías alucinando. El 95% de la gente yo creo que está conmigo, porque saben que he ido de buena fe y porque no me he callado nada”.

Y va más allá contra el Rey Juan Carlos: “Yo sé que él en el fondo tiene ese tema de que ha salido malamente de España. Ahí no hay más que una manera de reparar eso, que todo ese dinero que está fuera y que algunos cifran en cantidades que asustan, se quedara con lo justo para vivir, porque no le faltaría gente aquí que le acogiera. Yo en la edad en la que está, hay que intentar irse de este mundo dejando un buen sabor de boca. Yo le perdonaría en muchas cosas, pero trae todo ese dinero que hay fuera”. Miguel ángel Revilla incluso podría llegar al perdón, pero para eso “me tendría que llamar él a mí y darme explicaciones”.