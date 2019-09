Tarde y sin la investidura fallida

El barómetro del CIS comenzó a realizarse hace tres meses, concretamente el 17 de junio. Obviamente ya no representa la opinión pública actual. El acontecimiento político más importante de los últimos meses tampoco lo recoge, ya que terminó de realizarse una semana antes de iniciarse la fallida sesión de investidura.

Se da a conocer excepcionalmente tarde, dos meses después de su realización y en el momento que más interesa el PSOE alardear de fuerza electoral y desmoralizar a UP. Sus conclusiones son demoledoras para UP y muy positivas para el PSOE, lo que refuerza la estrategia de Moncloa de exigir la rendición incondicional de Iglesias, ya que las dos izquierdas son proyectos sociopolíticos y económicos antagónicos, incompatibles de compartir no solo carteras ministeriales, sino también un programo político nacional.

El diseño de la muestra recoge directamente la distribución de la población por género, edad, tamaño de hábitat, etc... y de forma ponderada por comunidad autónoma, pero ... ha habido un error muy importante, no refleja realmente al votante español del 28-A. Según esta encuesta, en la pregunta 23Armt, el 28-A votó al PSOE el 29,5% del censo, es decir, que al PSOE le votaron 10,9 millones de españoles, cuando en realidad le votó el 20,4% del censo; 7,5 millones, Este CIS sobredimensiona el electorado socialista en 3,4 millones de votantes. El otro error es que solo identifica a 5,0 millones de ciudadanos que se abstuvieron, el 13,5%, según el CIS, cuando en realidad se abstuvo el 28,2% del censo: 10,4 millones de ciudadanos. El CIS ha perdido a 5,4 millones de abstencionistas.Tras varios meses aplicando métodos diferentes para determinar el voto final, contestados por buena parte de la comunidad demoscópica nacional, finalmente han decidido no aplicar ningún modelo. Pero estos parten del error anteriormente expuesto. Es decir que en lugar de haber entrevistado a 1.875 votantes socialistas, han encuestado a 2.711, es decir, 836 más.