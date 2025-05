Tensa comparecencia de Óscar López en el Senado: niega que conociera las fiestas de Ábalos en Paradores

El ministro de Función Pública, Óscar López, fue presidente de Paradores cuando se celebró la presunta fiesta protagonizada por José Luis Ábalos en el Parador de Teruel, en plena pandemia. Sin embargo, López, de la máxima confianza de Pedro Sánchez, ha acudido este viernes a la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado, donde ha negado que supiera nada de esos hechos. De hecho, ha hecho énfasis, asegurando que "jamás" ha tenido constancia de ninguna fiesta que tuviera a Ábalos como protagonista. "La verdad es que, como presidente de Paradores, jamás tuve conocimiento de ninguna acontecimiento de ese tipo. Ni en ese parador ni en otro se ha mencionado", ha señalado, nada más empezar su comparecencia, que ha sido tensa, casi como la del ministro Óscar Puente.

"Creo que la propia comparecencia no tiene ningún sentido, porque es que no conozco ningún asunto. Nunca me fue denunciado nada. Si usted tiene alguna prueba de que alguien me comunicó, que yo oculte o supe, por favor, hagan saberlo a la justicia. Desde luego, jamás tuve conocimiento de nada", ha continuado López, en el "cara a cara" que ha mantenido con la senadora de UPN Mari Mar Caballero. López ha sido citado en la Comisión de Investigación en el Senado después de que hayan trascendido informaciones respecto a una posible fiesta en el Parador de Teruel protagonizada por Ábalos y después de que haya trascendido de que el contacto de López estaba en la agenda telefónica de Koldo García, guardado como "Óscar Paradores".

López, para descartar cualquier vinculación con esta presunta fiesta, ha explicado que una periodista le preguntó sobre este asunto hace un año y él trató de indagar internamente: "Ni siquiera había habido ni un rumor". No obstante, repreguntada por Caballero, ha evitado concretar qué comprobaciones ha hecho sobre los hechos. "¿Se ha molestado en preguntar en la dirección por las reservas del 15 de septiembre y si verdaderamente durmió el señor Ábalos?", ha preguntado la senadora de UPN, mientras López ha esquivado la pregunta: "Que yo sepa, vivimos en un Estado de derecho. La Inquisición se acabó hace muchos años. Que yo sepa, se trabaja con pruebas, con evidencias, no con chascarrillos", ha contestado el ministro.

El ministro ha reconocido que conoció a Koldo cuando accedió a su cargo como asesor de Ábalos y ha hablado con él. "Creo que tengo pocos mensajes y no he tenido casi relación con él", ha señalado. ¿Y con Ábalos? "Hablaba poco con él mientras fue secretario de Organización del partido. Lo normal", ha contestado, tratando de restar opciones a la posibilidad de que conociera todo lo sucedido.