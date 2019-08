Transhumanismo y bioética

El transhumanismo es un movimiento intelectual y cultural que defiende el uso de las tecnologías para mejorar las capacidades del ser humano, tanto físicas como psicológicas. Las reservas aparecen al considerar que, en el límite, aspiraría a crear una especie de superhombre.

Hay quienes opinan que este ideal es tan viejo como la búsqueda del elixir de la eterna juventud paraconseguir la inmortalidad. Al fin y al cabo, el deseo del hombre de ser otro dios, es una tentación que aparece ya descrita en el Génesis, cuando Satanás tentó a Eva.

Las más potentes corporaciones en tecnología digital están invirtiendo enormes recursos en esa dirección, y debemos recordar que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, como no todo avance científico o tecnológico puede ser considerado progreso. Lo será si es humano y, por tanto, no transhumano, término que define una situación de tránsito del hombre actual al posthumano, un «ente» difícilmente asimilable al hombre que conocemos.

Por supuesto, no hijo de Dios, sino de la Ciencia y la sabiduría posthumana. Una cosa es investigar y usar tecnologías para sanar y remediar discapacidades del hombre, y otra intentar transformarlo en un «ente posthumano».

La frontera entre ambas es muy sutil, y precisa de un profundo discernimiento ético y antropológico antes de ser aplicadas. En caso contrario, corremos el riesgo de obtener el superhombre de Nietzsche en versión 2.0.