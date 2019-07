Una concejala de Vox: “Mi despacho está abierto para gays, lesbianas, normales y no normales”

La Comisión de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza del día de hoy ha servido para sembrar la polémica. La concejala de Vox en el Consistorio Carmen Rouco, tras un intercambio de pareceres con Fernando Rivarés (de Podemos), ha dicho textualmente: “Mi despacho está abierto para usted y para todos: gays, lesbianas, normales y no normales”.

La concejala, tras meter la pata, escucha de su rival “¿cómo que no normales?”, y luego trata de matizar sus palabras: “Tienen todos los derechos, claro que sí, nadie se lo va a quitar. Si quieren tergiversar mis palabras, adelante. Pero he dicho gays, lesbianas, normales, chabolistas y todos, porque dentro de los que no están aquí hemos hablado de los discapacitados. Por eso digo que mi despacho está abierto para las lesbianas, los discapacitados, como he dicho, normales, claro que sí. ¿Es que hay algún problema?”.

Rivarés, tras ser interpelado directamente por la afirmación, ha espetado: “¿Normales? ¿Cómo que normales? ¡Por favor, secretario, que conste en acta!”. Y luego ha continuado su turno diciendo que “los gays y las lesbianas lo son porque les da la gana y han conquistado derechos que jamás nunca nadie les había regalado” y que la señora Rouco “había mostrado una actitud homófoba que me ofende a mí, a toda la comunidad LGTB y a todas las personas heterosexuales con cierta sensibilidad y espíritu democrático”.