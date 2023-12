Las víctimas de ETA señalan a Sánchez y Chivite: "Son unos mentirosos, traidores, indignos y cobardes"

Las víctimas de ETA han mostrado su preocupación por la nueva cesión del PSOE a Bildu: la alcaldía de Pamplona. Aún así, no se sienten «sorprendidos» por este tipo de acuerdos dado el historial de Pedro Sánchez en los últimos años, aunque también quieren manifestar su rotundo enfado y rechazo. En este sentido, Paz Prieto, de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), acusa a Sánchez y María Chivite (líder del PSN) de ser «unos mentirosos, traidores, indignos y cobardes». «No reconocen la verdadera motivación de su política y pretenden engañarnos. Son unos amorales y unos desleales», señala Prieto en declaraciones a LA RAZÓN.

Prieto, que es hija del Teniente Coronel de la Guardia Civil José Luis Prieto Gracia, asesinado por ETA en 1981, lamenta tanto el fondo (el pacto con Bildu) como, sobre todo, las formas: acusa a los socialistas de pactar con Arnaldo Otegi «mintiendo» ya que se ha hecho tras las elecciones generales para evitar perder votos. «Lo han hecho ahora porque, en junio, cuando se conformaron los gobiernos municipales, sabían que les esperaban las elecciones generales y si otorgaban la alcaldía a Bildu les iba a costar votos, por eso no lo hicieron entonces y lo hacen ahora mintiendo, que es su especialidad, diciendo que el Ayuntamiento de Pamplona estaba paralizado desde hace cinco años, cosa que es totalmente incierta», señala Prieto. «Ese es el argumento que les han proporcionado desde Madrid y que repiten como loros en Navarra», añade.

«Bildu no ha cambiado, no tiene necesidad de mentir porque ya lo hace su socio blanqueador: el PSOE y el PSN. El que ha cambiado es el PSOE-PSN, que ha visto que aunque mienta no pasa nada, cada día tapa al anterior», afirma. «Han perdido la poca o nula credibilidad que tenían y están lanzados a una huida hacia adelante sin un plan», añade.

Aunque centra las críticas en las cesiones del PSN, también alerta de que Bildu «tiene un plan heredado de ETA» y Navarra «es prioritario», ya que buscan anexionarse el territorio para construir «Euskal Herria».

«Pero hay que seguir mirando al futuro, y esto no puede desanimarnos, sino todo lo contrario: hay que movilizarse, salir a la calle cuanto haga falta, recobrar la unidad de los partidos», clama Prieto, justo cuando se ha convocado una manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Pamplona este domingo a las 12 horas para protestar contra el pacto PSN-Bildu. «Nosotros, las víctimas del terrorismo de ETA, seguiremos siempre luchando y trabajando para conseguir que la verdad, la memoria y la dignidad de nuestros familiares asesinados no se vea de nuevo mancillada y que se haga justicia con todos ellos», declara.

Prieto concluye lamentando que, para las víctimas, «blanquear a ETA y sus herederos» es lo que más «dolor» causa. «Ahora ya no solo es blanquear a ETA; ahora es blanquear el blanqueamiento que han llevado a cabo aquí en Navarra durante la última legislatura. Han traicionado la memoria y el respeto a las víctimas de ETA», zanja.