Víctimas de Navarra acusan al PSN de "blanquear a los blanqueadores de etarras"

Las víctimas del terrorismo de Navarra (Anvite) comparte la decisión de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) de rechazar la subvención de 3.000 euros que les había concedido el Ayuntamiento de Pamplona. Para la asociación, este dinero "queda ensuciado por las manos que lo quieren entregar", al liderar el Consistorio EH Bildu quien arrebató la alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN) en una moción de censura en la que los socialistas entregaron Pamplona a la izquierda abertzale.

"Más que una insignificante aportación económica, sería de mucha más ayuda la colaboración por parte de todo el entorno etarra en esclarecer los atentados aún sin resolver", ha manifestado la asociación en una nota de prensa.

Anvite ha destacado que esa misma ayuda "también se aprobó -por unanimidad- el 28 de diciembre de 2023. Minutos antes de desalojar de la alcaldía a Ibarrola. Sin embargo, destacan mediante una nota de prensa, "aquella subvención no se ha llegado a ejecutar en todo este año". La anterior la había presentado UPN y ahora lo ha hecho el PSN un movimiento que desde Anvite ven como un intento de los socialistas de "blanquear a los blanqueadores de etarras". "Resulta curioso el interés de los socialistas -que dan apoyo a EH Bildu pero no forman parte de la corporación municipal de Pamplona- en sacar adelante esta iniciativa" y su "capacidad de querer distribuir dinero que no le corresponde", señalan desde la asociación.

También critican que los socialistas navarros hayan "reaccionando rápidamente para cambiar de beneficiario" tras el rechazo de la FVT, proponiendo destinar la subvención, vía enmienda, al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). "Como si de una competición se tratase y ellos fuesen los jueces", ha rechazado.

Inciden en que la "imagen del PSN es pura fachada" y que el único objetivo es "que parezca que su voluntad es buena: “El propósito de la enmienda era respaldar

fundaciones y colectivos cuyo trabajo incide directamente en la reparación moral y social de las víctimas”, dicen. Y suena bien, aunque su única pretensión real sea un lavado de cara en toda regla" advierten. Que por encima de “a quién”, quede el que ellos quieren ofrecer ese dinero para reparación de las víctimas.

Anvite acusa también a los socialistas navarros de "traficar verbalmente con las víctimas del terrorismo para interés propio". "Mientras siguen criticando el uso político de éstas por parte de unos partidos políticos, los 'discípulos de Sánchez' se arrogan la autoridad moral de hacerlo con más derecho que nadie", ha censurado la asociación de víctimas navarras.