Víctimas del terrorismo defienden la legitimidad de gritar "que te vote "Txapote"

“Tras la polémica suscitada por la frase “Que te vote Txapote”, queremos expresar lo siguiente. Respaldamos el lema porque entendemos que forma parte del derecho a la libertad de expresión del pueblo. El enunciado, que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez trató ayer de echar en cara a Alberto Núñez Feijóo durante el debate televisado, tiene todo el sentido del mundo en este momento”, señalan varias víctimas, como Daniel Portero, de Dignidad y Justicia; Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel VBlanco; y Miguel Folguera de la AVT.

“Estos días se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que dio su vida porque un Gobierno democrático no cedió al chantaje de ETA y se negó a acercar a presos al País Vasco. El terrorista que apretó el gatillo de aquel episodio fue Javier García Gaztelu, alias Txapote. Este año Sánchez ha culminado el plan de acercamiento de etarras a cárceles vascas y navarras, lo que representa una traición a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas y una cesión en toda regla a aquella reclamación histórica que aún hacen suya los bilduetarras que han sostenido al actual Gobierno”.

“Es imposible –agregan-- erradicar del imaginario colectivo una expresión que ha nacido del pueblo. Ni podemos ni debemos hacerlo. Además, es lo que cientos de nosotras sentimos. Comprendemos que haya otras víctimas que puedan no sentirse representadas con la frase, pero que éstas no deben hacerse con el monopolio del colectivo. Si ellas quieren defender lo que ha hecho Sánchez, allá ellas; para nosotras, el comportamiento del presidente del Gobierno ha sido denigrante. Los que desde luego sí deben sentirse más que satisfechos con la política penitenciaria de Sánchez son los terroristas. La expresión “Que te vote Txapote” es perfectamente descriptiva, pues durante el mandato de Sánchez se ha acercado absolutamente a todos los presos que quedaban fuera al País Vasco y Navarra, se han transferido las competencias de prisiones y se ha otorgado un papel clave en la gobernabilidad del estado al brazo político de ETA que aún en las pasadas elecciones presentó listas repletas de miembros de la banda terrorista”.

“En paralelo, Sánchez jamás ha querido siquiera reunirse con las víctimas del terrorismo para escuchar nuestras inquietudes y jamás ha hecho acto de presencia en nuestros homenajes. Cuando había actos de alabanza y ensalzamiento de terroristas que salían de la cárcel, eso sí, ningún miembro del Gobierno se ha quejado. Es más, la Fiscalía ha permitido todos esos episodios de enaltecimiento del terrorismo. Entenderá perfectamente el presidente del Gobierno que Txapote tenga motivos reales para votarle, porque es él y el resto de etarras los que han conseguido toda clase de privilegios y atenciones durante su legislatura, y no las víctimas del terrorismo, que más bien al contrario hemos sido objeto de desprecios y ninguneos. No tiene ningún sostén ético gobernar con quienes han amparado el asesinato de más de 850 personas y aún hoy se niegan a colaboran ni un ápice en el esclarecimiento de casi 400 de esos asesinatos que todavía continúan sin resolverse”, concluyen. Sánchez es el presidente del Gobierno que ha culminado un pacto indigno y perverso con Bildu que ha acercado a todos los presos de la banda a las cárceles vascas para que los de Arnaldo Otegi puedan ponerlos en la calle cuando previsiblemente lleguen al poder. El hecho de que Bildu haya llenado sus listas a las pasadas elecciones autonómicas de etarras condenados es una muestra clara de que ese partido no es heredero de la organización terrorista, sino una parte más de la misma. Bildu es ETA porque sus listas estaban repletas de condenados por formar parte de la banda”, concluyen.

Otros firmantes son Ángeles Pedraza Portero, Mikel Lejarza Egia, “El Lobo”: Mónica Muñoz Araujo, Familia Jiménez Becerril; Pablo Muñoz Cariñanos; Macarena Muñoz Cariñanos; Luis Portero de la Torre; Santos Santamaría; Antonio Salvá Verd; Guillermo Tevar y una larga lista de familiares de personas asesinadas por ETA.