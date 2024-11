Víctor Aldama asegura en COPE que teme por su vida: "Cualquier cosa que me pudiera pasar va a apuntar al Gobierno y al presidente"

El empresario y expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, que fuera el presunto cabecilla de la trama de corrupción en el "caso Koldo", ha ofrecido esta mañana, tras salir de prisión, una entrevista en exclusiva a Carlos Herrera en la Cadena COPE.

En ella ha asegurado que teme por su seguridad personal, lanzando acusaciones directas contra el Gobierno de España. "Me siento indefenso, sí. En este momento cualquier cosa que me pudiera pasar va a apuntar al Gobierno y al presidente", ha asegurado, mientras ha afirmado que "conociendo a los personajes, me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante".

(Noticia en ampliación)