El voto telemático abre una brecha entre las asociaciones judiciales

Las elecciones que se celebrarán previsiblemente en noviembre para que los jueces elijan a los integrantes de las salas de gobierno del Tribunal Supremo (TS), la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia han puesto de acuerdo a tres de las cuatro asociaciones judiciales en reclamar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que avale el voto telemático para propiciar que participen el mayor número de magistrados y que lo hagan "con más garantías".

Así lo ponen de manifiesto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente en una carta remitida hoy al Pleno del CGPJ en la que muestran su preocupación porque "una iniciativa favorable a los intereses de la carrera judicial" pueda "no culminar" por "consignas asociativas particulares". Y es que para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más representativa, para dar el visto bueno al voto telemático hay que reformar antes la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que no lo contempla expresamente.

Pero el resto de asociaciones señala que el artículo 151.1 de la LOPJ "no exige el voto presencial", sino solo que este sea "personal, libre, igual, directo y secreto".

La Comisión Permanente del Consejo ya se pronunció favorablemente "sobre la viabilidad jurídica" del voto telemático en las elecciones a las salas de gobierno -recuerdan las tres asociaciones- el pasado 2 de noviembre, al avalar un informe del Gabinete Técnico que avalaba esa posibilidad. Pero entonces, los vocales acordaron constituir un equipo de trabajo para llevar a cabo la necesaria modificación reglamentaria. Esa iniciativa se plasmó en una propuesta que se trasladó a las asociaciones judiciales y a las distintas salas de gobierno para que expresaran su opinión al respecto. Fue precisamente en ese trámite cuando la APM y algunas salas de gobierno informaron desfavorablemente -incide el comunicado- "no al texto propuesto de modificación reglamentaria, sino al hecho mismo de que se apruebe el voto telemático" sin esa reforma legal que consideran ineludible.

"Muchos sobres en manos de un solo compañero"

Las asociaciones firmantes denuncian la falta de garantías del voto por correo, cuya documentación para votar -se quejan- "no ha llegado a tiempo a las sedes judiciales en no pocas ocasiones, con el consiguiente perjuicio al derecho de voto". Además, añade, habitualmente se lleva a cabo "un sistema de recogida de votos, traslado y depósito de los mismos por un único compañero que se desplaza a las urnas el día de las elecciones con un saco de sobres". Un "espectáculo poco edificante, democráticamente hablando", afirman, "que no garantiza que el voto sea libre y secreto".

De hecho, recuerdan, para acotar este "antiestética y poco garantista práctica de muchos sobres en manos de un solo compañero", la Junta Electoral Central acordó en mayo del pasado año exigir la identificación personal en la entrega del voto en Correos para garantizar así que "el voto incluido en el sobre se correspondía con la voluntad del votante". Y por lo que pueda pasar, avisan de que están valorando impugnar aquellas elecciones a salas de gobierno en las que no se garantice la emisión del voto "personal, libre, igual, directa y secreta.

Fue precisamente a raíz de esta decisión cuando se solicitó al CGPJ que diera su visto bueno al voto telemático para las elecciones a las salas de gobierno, de forma similar a lo que ya ocurre con las elecciones a la Comisión de Ética Judicial.

"Resulta imprescindible"

Para estas asociaciones, el hecho de que el artículo 151.1 de la LOPJ admita el voto por correo "es un inciso que remarca la no presencialidad del voto" sin necesidad de reformar la normativa pues lo importante, subrayan, es que "el voto sea personal, libre, igual, directo y secreto". "El voto telemático sí asegura el anonimato y con este método el elector puede comprobar que el voto se ha recibido sin modificación por la junta electoral", insisten.

"Permitir que se utilice el trámite de informe sobre el texto de una modificación reglamentaria cuya oportunidad ya se ha valorado y aprobado para volver atrás y realizar alegaciones contra dicha aprobación no resiste una exigible coherencia procedimental", protestan en referencia al posicionamiento de la APM.

Para las tres asociaciones "resulta imprescindible asegurar, en el marco de una sociedad adaptada a las nuevas tecnologías, que el derecho de sufragio se ejerza con todas las garantías". "Este interés general de la carrera judicial no puede verse lastrado por consignas asociativas particulares de ningún tipo", defienden, al tiempo que aseguran que "salvo por razones estratégicas dilatorias, nadie que trabaje en pro de la obtención de un modelo democrático irreprochable de elección habría de estar en contra de un voto telemático como el previsto, que permite que voten el máximo número posible de compañeros y de que lo hagan con más garantías".