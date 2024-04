Yolanda Díaz desafía a Exteriores y avisa de que viajará a Palestina con o sin su apoyo

El socio minoritario de la coalición trata de reconducir la situación de invisibilidad en la que ha caído desde que se reeditara el Gobierno de coalición. Ahora, la causa Palestina se ha convertido en el escenario perfecto con el que Sumar reivindicar sus posiciones en medio de un contexto político que está marcado por la amnistía y electoral en el que todo el foco vuelve a situarse en el PSC y en los partidos independentistas.

Así se entiende la ofensiva que ha emprendido Sumar en estos últimos meses. El conflicto entre Israel y Palestina y la defensa al pueblo palestino frente a la brutalidad de Israel es usado por ambos partidos para obtener con el fin de rentabilizar su apoyo. Así, Sumar trata ahora de elevar la tensión en Moncloa. El partido no ve suficiente el reconocimiento de Palestina como Estado como se ha comprometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje a Oriente Medio. Sumar reclama al líder del Ejecutivo que vaya más allá y suspenda las relaciones militares y tecnológicas con Israel.

Además, la propia vicepresidenta abre un choque en el Ejecutivo al insistir en que viajará al territorio Palestino, a pesar de que ya se ha pronunciado de este modo en hasta tres ocasiones y, de momento, el viaje no se ha materializado. Un viaje que no cuenta con la autorización -por el momento- del ministerio de Exteriores, quien es el encargado de preparar el protocolo del mismo. Yolanda Díaz ha insistido este martes en una entrevista en Al Rojo Vivo en que "cumplirá su palabra" y viajará a Palestina. Será este mes cuando se cierre la fecha concreta de la visita. Un viaje que Exteriores ha aclarado en varias ocasiones que no se encuentra preparando y del que no ha sido informado previamente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Fuentes diplomáticas aseguran que no tienen constancia de ningún viaje por parte de la vicepresidenta. Una posición que en el entorno de la vicepresidencia segunda niegan y asegura que cuenta con los detalles del mismo y, en este sentido, ha solicitado el apoyo a Exteriores para que ayude a su departamento un viaje que consideró hace un mes como "peligroso" pero "importante" por el gesto de que una vicepresidenta se desplace a la franja de Gaza para denunciar la "brutalidad" de los ataques de Israel.

Así, la vicepresidenta está dispuesta a realizar el viaje ya sea con el apoyo del ministerio de Exteriores o sin él. "Si no contamos con ese apoyo (de Exteriores), lógicamente visitaremos igual (Palestina) y cumpliré con ese mandato", desafío la vicepresidenta. La vicepresidenta justifica el retraso en el viaje debido al cambio en el Ejecutivo de la Autoridad Palestina. Es por eso que ahora, se están cerrando todos los detalles, según su versión.