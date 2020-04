Las mejoras en Pokémon GO continúan para hacer más amena la cuarentena

Pokémon GO sufre uno de los peores momentos desde su aparición en 2016. Si bien recordamos que el juego consiste en salir a la calle y coleccionarlos a todos y buscar sus mejores IV’s para el competitivo, la situación pandémica actual está impidiendo que continúe su función básica con normalidad.

Desde Niantic han tenido que dar vueltas al meta del juego y reinventarlo para que los usuarios puedan disfrutarlo sin correr riesgos salubres. Por ello, desde hace apenas 3 semanas en la tienda se ha podido encontrar semanalmente ofertas por 1 pokemoneda de packs con bolas para seguir atrapando a las criaturas de Game Freak. No obstante, esto no ha sido suficiente y una de las funciones más reclamadas del juego desde verano de 2017, las raids, se han visto perjudicadas por esta misma razón.

En este aspecto la compañía ha propuesto varias alternativas y mejorado el rango de alcance de los gimnasios para que puedan entrar desde un puesto más lejano todo jugador que quiera hacerlas. Además se está incluyendo durante estos días la posibilidad de hacerlas de forma remota con amigos. Este factor ha alegrado a muchos ya que se seguirán pudiendo hacerlas y encima, invitar a tus amigos para poder combatir e intentar atrapar a los mejores legendarios y no tan legendarios del juego.

Sin embargo, hay una serie de requisitos para poder hacerlas. En primer lugar se necesitará de un pase especial para poder acudir al gimnasio en cuestión y poder participar y con este mismo invitar a aquellas personas que quieras que participen contigo. Por otro lado, el daño de tus Pokémon en estas raids se verá disminuido en vez de que se hiciera de forma presencial. Y por último se vetará al número de jugadores remotos que puedan participar en favor de los jugadores locales para que sean los prioritarios para entrar.

Pokémon GO ha añadido nuevos datos para novedades próximamente:



➡️ Incursiones Remotas

➡️ El Compañero puede encontrar Regalos

➡️ Día de la Comunidad de Abra el 15 de abril

➡️ Día de Marill en Liga de Combates GO pic.twitter.com/JcpUOfUjjN — PokéXperto Ⓜ️ (@pokexperto) April 7, 2020

No obstante los eventos y calendario programado no se ha visto mermado. De hecho al aumentar el respawn de los Pokémon que podemos ver en su estado libre y el doble de tiempo de los inciensos, citas como la del evento de primavera continúan su curso y con la posibilidad de encontrarse con algún shiny nuevo que otro. Además la Liga de Combates GO ha puesto en marcha el conseguir al menos una victoria para que el mínimo de los polvos estelares conseguidos sea 600 lo cual facilita la preparación de equipos para dichas ligas.

Por último los nuevos legendarios de las incursiones de nivel cinco se han estado viendo a lo largo y ancho de estos dos meses en la Liga de Combates, incentivando a los jugadores a participar de forma gratuita y sin andar (ya que es otra de las medidas impuestas) y tratar de conseguirlos (en esta última ocasión a Landorus).

Estos cambios son temporales ya que la idea del juego es continuar jugándose en el exterior y andar para conseguir los distintos retos que impone Pokémon GO.