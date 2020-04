G2 se proclama rey de Europa ante Fnatic

La LEC tiene de nuevo dueño este curso. G2 Esports se proclama campeón del torneo por séptima vez en su historia. Con este último título iguala en coronas a Fnatic, rival directo en esta final y que acabó derrotándolo por 3-0 en un encuentro para inmortalizar.

G2, que no empezó con buen pie los playoffs cayendo en la primera ronda contra MAD Lions. Sin embargo, y beneficiados por la fortuna, acabaron derrotando con suma facilidad a Origen en el loser bracket y eliminando tras de sí a su aniquilador en semifinales. MAD Lions cayó por 3-1 en un partido donde G2 tuvo el control absoluto del partido y dejando sin ocasiones a los leones que veían como se les escapaba la final ante los continuos errores en la Grieta.

El partido de la final fue uno de los más seguidos de la temporada. Al ser ya casi un clásico de la LEC, los de Ocelote habían estudiado a Fnatic y conocían perfectamente el planteamiento a seguir. Tal fue ese estudio que la segunda ronda en apenas 25 minutos y los de Perkz ya se llevaban el 2-0. El tercer partido parecía que Rekkles y compañía habían encontrado el camino a seguir para arrinconar a G2. Sin embargo, y tras una brillante jugada por el botlane, los visitantes terminaron el encuentro y pudieron levantar el título de campeón en este Split de primavera.

Lo cierto es que el equipo de Nemesis ha perdido una ocasión muy valiosa y al mismo tiempo no ha tenido oportunidad de entrenar tanto hasta llegar al enfrentamiento contra G2. No obstante el nivel que han ido ofreciendo durante la temporada regular no vaticinaba que fuese a tener tan fatídico final.

Por parte de G2, uno de los jugadores más relevantes de la temporada y vital para el juego que ha podido ofrecer los de Ocelote ha sido Jankos. El jungla de G2 ha demostrado su mejor nivel en el último partido contra MAD Lions y sobre todo contra Fnatic. El polaco ha sido la pieza clave durante esta temporada pero el nivel que ha ofrecido en los dos últimos partidos le han colocado como uno de los mejores en su posición. Tal es el nivel que ha ofrecido que el MVP de la campaña ha sido suyo y sacando bastante diferencia a sus seguidores.

Con esta final ganada, G2 empata a trofeos de la LEC con Fnatic. Desde Madrid, Ibai no ha podido mostrar más que su satisfacción y sobre todo sacar a la luz el meme de coffin dance a modo de broma sobre los de Bwipo. Los buenos tiempos corren a favor de la LEC y los finalistas ya que, pese a no haber sido presencial la final, se ha postulado como una de las más seguidas por todo el mundo creciendo en porcentaje sobre las finales de la ediciones pasadas.