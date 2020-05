FaZe y NRG buscan entrar en la liga franquiciada de la LCK

La LCK quiere formar su propia liga franquiciada al igual que en otros países. Desde su anuncio hasta un total de 25 organizaciones han mostrado su interés de querer sumarse en la competición. Este modelo franquiciado pasaría a llevarse a cabo a partir del curso que viene y entre algunos de los equipos interesados en entrar están FaZe Clan y NRG Esports.

Al ser una de las mejores ligas del mundo sino la principal, ambos clubes de tan alta imagen dentro de los deportes electrónicos no han dudado en presentar su solicitud; la marca americana es conocida por el gran número de esports que abarca (CS:GO o Call Of Duty) y sobre todo la imagen que tiene dentro del sector a nivel internacional. Por lo pronto estos ya han dado el primer paso; en base a la respuesta, el trabajo por hacer su propio roster y tener el nivel suficiente para ser competitivo contra los Afreeca Freecs o el mismo T1 está por verse.

Por la parte de NRG cabe decir que tiene la misma visibilidad de FaZe y al igual que Pittsbugh Knights tratarán de mejorar una liga que ya de por sí cuenta con los mejores jugadores del mundo del MOBA.

Pero esta noticia no sólo ha caído en gracia en el panorama internacional, equipos de la propia liga nacional han querido sumarse a la nueva franquicia entre los cuales 10 de la LCK y los 8 Challengers de Korea han entregado la misma solicitud para el fin común.

Tras la confirmación a este modelo, Riot Games puso a disposición de los clubes la web donde se especificaban objetivos, proceso y plazos de inscripción. La primera fecha concluyó el 8 de mayo sin embargo se ha prorrogado ésta hasta el 19 de junio aportando toda la información y datos necesarios para el registro. Este proyecto empezará a ver la luz a principios de otoño; no obstante, la primera selección de equipos se hará oficial durante el verano. La LCK no quiere pillarse los dedos y prefiere no dar fechas fijas en caso de que pudiera haber problemas en la selección de equipos o inconvenientes en la información aportada.

Este modelo está siendo replicado en muchas ligas nacionales ante el incremento económico que supone y la fijación de una liga estable y continua. El proyecto de que equipos internacionales quieran intervenir en ella enriquece el sector y dará crédito a las competiciones ya que los equipos que se puedan ver en ellas contarán con los mejores jugadores y mejorarán la imagen del club en lo internacional. Además la inclusión de estos permitiría el interés desde fuera del país en ligas extranjeras mejorando, en este caso el interés en la LCK frente al que pueda tener la LPL siendo una de las más influyentes de los deportes electrónicos.