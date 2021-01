Los 5 mejores videojuegos de 2020

Los videojuegos se han establecido este año como una de las formas de entretenimiento más destacadas entre los jóvenes. Después de vivir un año marcado por la pandemia del coronavirus, el confinamiento y las medidas de seguridad, el mundo del entretenimiento ha cobrado más importancia que nunca.

Durante estos meses hemos buscado la mejor forma de pasar los días en casa, y las consolas y videojuegos han sido las más utilizadas entre los jóvenes. Las partidas online con los amigos y los creadores de contenido han permitido a muchas personas disfrutar cada día de nuevas formas de entretenimiento.

Y es que 2020 ha sido un año repleto de grandes éxitos dentro de la industria de los videojuegos. Los nuevos títulos han permitido a los aficionados disfrutar de miles de historias y hemos sido testigos de algunos de los lanzamientos que sin duda serán los protagonistas este 2021.

La llegada de los Reyes Magos siempre es un buen momento para pedir aquello que tanto queremos, y en el caos de habernos portado bien y para seguir respetando las medidas de seguridad, hemos realizado un top con algunos de los videojuegos que han triunfado durante este 2020 y que seguirán siendo las estrellas este nuevo año.

En primer lugar, podemos encontrar el nuevo título de Spider-Man Miles Morales. Este videojuego exclusivo de Playstation se encuentra disponible tanto para la Play 4 como para su nueva generación. Con unos gráficos impresionantes, los aficionados recorrerán las calles de Nueva York para descubrir al nuevo superhéroe.

Animal Crossing: New Horizons es un videojuego de mundo abierto exclusivo para Nintendo que permitirá a los jugadores descubrir una isla desierta y hacer volar su imaginación para construir todo lo que se lo ocurra y sobrevivir junto con sus amigos y habitantes.

Cyberpunk 2077 se ha convertido en uno de los títulos más esperados del año. Tras varios retrasos, por fin podemos adentrarnos en Night City y descubrir esta megalópolis repleta de historias y buscar nuestro objetivo.

Assasin´s Creed Valhala es una de las apuestas más ambiciosas de la saga. Ambientado en la invasión vikinga, los jugadores deberán buscar una nueva vida en Inglaterra y a manos de un líder nórdico que ha sido expulsado de Noruega.

The Last of Us Part II ha querido mantener la esencia del título original. Con el fin del mundo como característica principal, los jugadores deberán medir bien cada paso y tomar decisiones que cambiarán por completo el rumbo de la historia.