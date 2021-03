Un abril lleno de eventos llega a Pokémon GO

La llegada de la primavera es síntoma de varias buenas noticias. Con la marcha del frío y los resfriados se da paso a un ambiente más floral y esto en Pokémon GO lo saben bien. El título de Niantic que te “obliga” a salir a la calle para jugar no deja de reinventarse y ofrecer nuevos eventos a sus entrenadores más fieles.

Durante el mes de abril entrar en la app es casi una norma cada vez que utilices el móvil porque cada semana habrá nuevas cosas que hacer y es que la compañía ya ha anunciado todas las tareas y Pokémon exclusivos de los destacados, raids, mega incursiones y logro de investigación. A priori no deja de ser un mes más en el que de forma cíclica se vuelve a repetir todo lo anterior con distintas criaturas, pero esto va más allá de lo que pueda parecer.

Empezando por las raids legendarias, el circulo se cierra con las formas tótem de Tornadus (del 20 de marzo al 13 de abril) y Landorus (del 13 al 27 de abril). Con estos dos, los jugadores ya podrían haber obtenido esta forma tan pintoresca de los genios de 5ª generación. Sin embargo, para aquellos que se hayan podido dormir en los laureles o que no hayan tenido tiempo físico para conseguirlos, a partir del 27 lo podrán obtener, pero solamente en su forma avatar.

Siguiendo con las raids, las mega incursiones las seguirán protagonizando Mega Abomasnow, Mega Houndoom y Mega Manectric hasta el 4 de abril, ese mismo día estaría anunciado una nueva mega evolución para que del 5 al 20 de abril acompañen a Mega Gengar y Mega Manectric y, posiblemente, a Mega Venusaur y Mega Abomasnow a partir del 20 de abril.

Para que todos los jugadores puedan hacer alguna que otra raid, aunque sea a distancia, los lunes de cada mes podrán adquirir un pack en la tienda con un pase de incursión remoto.

En cuanto a los Pokémon de la hora destacada, Buneary aparecerá con más frecuencia el 6 de abril con el bonus de recibir el doble de caramelos por transferencia, Mankey lo hará el 13 de abril con el bonus de doble de experiencia por evolución, Grimer el 20 de abril con el bonus de doble de polvo estelar y Finneon el 27 de abril con el bonus de doble experiencia por captura. No obstante, lo que más sigue atrayendo a los entrenadores a desempolvar sus pokeball no dejan de ser los Community Day. Después de un año en el que ningún starter protagonizaba esta fecha, Snivy será el que lidere el día de la comunidad el 11 de abril con el característico ataque que se le incluye a los iniciales de tipo planta de cada región: planta feroz. Además, si se tiene suerte, se podrá obtener uno de estos en su forma shiny con unos toques más verde manzana.

La gran novedad de este mes ira en torno a los eventos primaverales en los que Niantic han querido dejarse alguna que otra sorpresa sin anunciar. Del 4 al 8 de abril el evento “Florece la Primavera” nos hará poder conseguir un Happiny, Chansey o Blissey con una diadema de flores, aunque este no será el único (todavía no se ha confirmado el resto de Pokémon que participarán).

La “Semana de los Rivales” recogerá el testigo y todo apunta a que aparecerá un nuevo Pokémon. Además, está semana (del 13 al 18 de abril), se podrán ver con mayor asiduidad criaturas que han sido rivales a lo largo de la saga como Hitmonlee y Hitmonchan o Zangoose y Seviper (aunque este último puede ser difícil de ver ya que son dos regionales de hemisferios).

Por último, el “Día de la amistad” y la “Semana de la sostenibilidad” culminarán un mes que no deja indiferente respecto a los anteriores. El primero traerá un evento nuevo (del que aún faltan detalles) mientras que, del 20 al 25 de abril, Pokémon como Grimer o Trubbish aparecerán más frecuentemente. Como colofón, antes de cerrar el mes Pokémon GO tiene preparado un evento del que no ha querido hablar todavía del que lo único que se conoce es que será “muy animado y empalmará con mayo”.

Abril va a ser otro mes en el que Pokémon GO cobre un protagonismo aumentado para mantener a los fieles fans que en muchas ocasiones han querido perfeccionar el juego ya que su exigencia ha sido plena.