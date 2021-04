Ibai prepara un España-Francia en League of Legends con un quinteto letal

League of Legends es un acaparador de atención dentro de los esports. El MOBA se ha convertido en la imagen y referencia del sector donde los mundiales y competiciones continentales han sabido ser el atractivo del título de Riot Games.

Bajo esta tesitura, Ibai Llanos, creador de contenido y uno de los fans más cercanos al LoL ha dado un nuevo paso más y ha subido de nivel el foco de atención sobre él. Durante la tarde de hoy, se jugará un España-Francia cuyo roster hispano tiene a los jugadores más emblemáticos del momento y las apuestas desde nuestro país se decantan a nuestro favor.

Desde las 18:00 (CET) las caras más conocidas de MAD Lions, CREAM Real Betis o Vodafone Giants pondrán la guinda de un partido que más que un encuentro entre selecciones bien es una de las contiendas más clásicas dentro de los deportes.

Mañana a las 18:00



El partido que llevo toda la vida queriendo castear



España vs Francia en el LoL



Al mejor de 5 en https://t.co/cL2WMcjsI6



Toca defender nuestro honor pic.twitter.com/WOkKrl7RPz — Ibai (@IbaiLlanos) April 8, 2021

Por la parte que nos corresponde, la elección de los jugadores ha pasado a ser de dos por línea bajo la tutela de Jandro:

· Top: Werlyb y Th3Antonio

· Jungla: Razork y Elyoya

· Medio: Miniduke y Siler

· ADC: Flakked y Supa

· Support: Skain y Xixauxas

Por el momento están confirmados los 10 jugadores españoles. Las piezas que vaya en cada posición aún no se han anunciado y de hecho, el jungla de MAD Lions, Elyoya, aún no se sabe si podrá formar parte de este gran momento. La LEC no ha terminado y bien podría ser que su ausencia se haga notar ante la preparación del partido más importante de su carrera: la final de los playoffs de la LEC.

En el caso de los franceses, jugadores de LDLC, Team Vitality, Misfits Gaming o SK Gaming serán los partícipes de este conjunto cuyo recorrido ha pasado bien por European Masters o LEC:

· Top: sOAZ

· Jungla: Skeanz

· Medio: Vetheo

· ADC: Jezu

· Support: TraYtoN

Respecto a la plataforma donde se podrá seguir el partido no cabe duda que se hará a través del canal de Ibai con imagen directa y casteado por él. En cuanto al formato a seguir, la contienda se jugará al Bo5 dejando un espectáculo difícil de superar.

El año pasado, ya se pudo vivir un encuentro de selecciones entre España y Portugal. Dadas las circunstancias por las que estaba pasando el mundo en ese momento, la llegada de ese partido abrió una ventana a formar este tipo de choques y que cada país reuniese a sus mejores figuras para representar a su nación.

Asimismo, el España-Francia (con un cartel de lujo tanto por la parte de los jugadores como del equipo de casters) despierta la ilusión de que en un futuro Riot Games se interese por una Eurocopa o unos mundiales con selecciones de cada país. El futuro es incierto, pero estas pistas dejan un escenario donde todo puede ocurrir.