Vodafone Giants reivindica su trono ante UCAM

Vodafone Giants se ha proclamado campeón de verano de la Superliga de League of Legends. El club malagueño de esports ha vencido 3:1 a UCAM en la gran final celebrada en Barcelona y ha logrado hacerse con el trofeo de Superliga por séptima vez en su historia, lo que confirma su dominio de la competición, pues no hay otro equipo con tantos títulos del campeonato nacional de League of Legends. En el encuentro decisivo, Antonio Espinosa ‘Th3Antonio’ ha sido elegido MVP de la final.

Tras una campaña compleja, en la que Vodafone Giants se clasificó como sexto clasificado y en la última jornada para playoffs, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández-Valdés ‘Jandro’, Miguel Santos ‘FearlessS’ y David Alonso ‘Lozark’ ha ido de menos a más para hacerse con la copa de campeón de la competición que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

En la final, el conjunto formado por Th3Antonio, 113, Miniduke, Attila y Kasing ha tumbado a un conjunto de élite como UCAM, hasta ahora vigente campeón tras su triunfo en el pasado Split de primavera. Esta final se ha celebrado en formato presencial en el centro BIG C de Barcelona, primer evento físico de envergadura de la Superliga vez desde que se inició la pandemia de COVID-19.

Para llegar al encuentro decisivo, Vodafone Giants tuvo que superar en cuartos de final a CREAM Real Betis, entonces subcampeón, y a Movistar Riders, ganador de la fase regular.

El siguiente reto para Vodafone Giants es acudir a la European Masters que tendrá lugar a finales del vigente mes de agosto y en la que se concentran los representantes más destacados de cada país. Este título es el primer trofeo de League of Legends que gana Vodafone Giants desde su revolucionario rebranding, que tuvo lugar el pasado 12 de mayo, hace justo tres meses.

Con este logro se confirma una vez más que la hegemonía del club malacitano es capaz de superar cualquier adversidad por lograr su objetivo. Durante toda la final apenas concedieron ocasiones en las teamfights donde todo el quinteto rojo estuvo pusheando constantemente el roster murciano.

Pese a la primera derrota de toda la serie, fueron creciéndose set a set hasta liderar toda la eliminatoria hasta ser un rival muy difícil de superar línea a línea.

Por último, uno de los puntos más clave que más ha fortificado al equipo ha sido ir yendo a más durante cada encuentro batiendo a los hispalenses y los madrileños. El techo de los gigantes no parece tener límite, cada reto y temporada han ido mejorando constantemente incluso renovando las piezas del quinteto.