Squarebox impulsará junto a Vodafone Giants la formación en los esports

Vodafone Giants y Squarebox se alían para impulsar la formación en la industria de los esports. La escuela virtual se convierte así en learning partner del club y ambas compañías acuerdan potenciar la especialización y el desarrollo de habilidades ligadas a las competiciones profesionales de videojuegos.

Los esports conforman un sector al alza. A pesar de su aparente juventud, cada día se demandan puestos nuevos y específicos. En Squarebox trabajan para dotar a estos alumnos de herramientas que les ayuden a hacerse camino en profesiones tan dispares y apasionantes como las de creador de contenido, director deportivo o community manager, entre otras muchas.

Los títulos que ofrece Squarebox y en los que colabora Giants con algunos de sus profesores, se escalan en tres niveles de formación, dependiendo de las necesidades e intereses del alumno. Los Business tienen una duración de siete meses y tratan temáticas de negocio como el marketing y el patrocinio, o el management en esports & gaming, con el uso de un simulador de negocio especializado; los Professional abordan temáticas sobre profesiones endémicas con una duración aproximada de tres meses y ofrecen formación personalizada, con tutor online. Y por último se encuentran las Capsules, un formato de diez horas de duración que profundiza en cuestiones muy específicas y de actualidad. Las clases son virtuales, de fácil consumo y 100% flexibles, adaptándose a la rutina de cualquier persona, estudie o trabaje.

Ey, y te invitamos a una clase gratuita



Prueba con este acceso exclusivo a The Learning Arena, donde podrás formarte como un PRO 👩‍🎓👇https://t.co/dvcmyJWwOA — Vodafone Giants (@GiantsGaming) September 20, 2021

Los tres niveles se encuadran dentro del espacio The Learning Arena y en él participan como profesores algunos miembros de Vodafone Giants, como Virginia Calvo, co-owner & IIRR; Lisardo Morán, COO & head of sponsorship; Adrián Gómez, CMO; David Alonso, head of gaming; Ángel Quintana, head of audiovisual production; Fernando Rojo, head of content; o Manuel Gómez ‘Manute’, parte de Giants Crew, embajador y creador, entre otros. Todos ellos aportarán su bagaje en la compañía y en la industria.

Las clases del nivel Professional arrancan el 15 de octubre, mientras que las de Business estarán operativas desde el 20 de octubre. Hay que apuntarse previamente para acceder a ambos. Las Capsules están siempre disponibles para su consumo en la plataforma The Learning Arena de Squarebox. Más información, en la web.

“Desde Giants siempre hemos tenido claro que formar a profesionales en distintas áreas enriquece nuestro sector y esta alianza es un paso más hacia el futuro profesional de la industria. El club aportará su experiencia para que los alumnos interesados puedan desarrollar sus habilidades dentro de los esports y todo lo relacionado con las competiciones profesionales de videojuegos”, declara Virginia Calvo, copropietaria del club.

Ana ‘aNouC’ Oliveras, CEO de Squarebox, destaca: “Con mi experiencia en el sector vi muy clara la necesidad que había de perfiles profesionales, bien formados, para poder hacer crecer la industria dando pasos más amplios y firmes. Detectar desde Squarebox las necesidades en esports y videojuegos, nos ha llevado a crear los distintos títulos en varios niveles formativos para llegar a todo aquel que quiera dedicarse a ello, tanto los recién llegados al sector, como aquellos que lo viven de cerca o trabajan en él”.