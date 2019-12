Los cuatro temas de conversación que estresarán tus comidas y cenas navideñas

Se acerca la Navidad y con ello las celebraciones y reuniones familiares. Aunque en la mayoría de los casos el tono es cordial, amistoso y carente de discusiones importantes, no se le escapa a nadie que en más de una ocasión ocurre lo contrario.

Los centros Nascia, especialistas en tratamiento del estrés, han elaborado una lista de los temas de conversación que mayores tensiones y estrés generan en las comidas y cenas navideñas. Todo ello en base a un sencillo test al que sometieron a sus pacientes en todos los centros operativos.

La respuesta mayoritaria fue que la política es el tema que mayores discusiones genera y, por tanto, que mayor estrés provoca entre todos los comensales. Y es que vivimos un momento en el que las posturas están cada vez más enfrentadas y cuando se trata de defender lo que alguien piensa en este sentido, lo hace con vehemencia y se tiende a etiquetar sin ser lo suficientemente asertivo.

Dentro de la política temas como las subvenciones, inmigración, políticas territoriales y otros muchos dan pie a la mayor parte de las discusiones navideñas.

Otra de las respuestas, que suele acabar ligada a lo anterior, es que la economía también es una fuente de tensión y acaloradas discusiones. El hablar de la justicia e igualdad de los salarios, el creciente coste de la vida, las facturas de la luz, del gas, del agua e incluso de los impuestos supone en muchas ocasiones poner contra las cuerdas las distintas situaciones socieconómicas de los familiares.

Ineludiblemente como la economía también se basa en medidas y decisiones de gobierno, suele salir a a colación de las discusiones sobre política. Pero muchos de los consultados lo establecen como un tema diferente y con distintas visiones que chocan.

Cómo no, un clásico de toda celebración familiar es hablar de fútbol y no está exento de polémica, tensión y estrés . Tal y como se vive en los campos o a través de la televisión. La rivalidad entre los equipos más importantes del país está presente no sólo como primera opción sino también como simpatizantes. No es necesario ser de Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia o Sevilla, entre otros, para que sí simpaticen con ellos y los defiendan como si fueran sus primeros equipos. Rivalidades deportivas, regionales, institucionales…cualquiera de estas tres es un tema de conversación sujeto a estrés.

Finalmente el trabajo es, sin duda, una preocupación y se discute mucho sobre ello . No sólo las condiciones individuales, también las equiparaciones en condiciones laborales, la dificultad de acceso al puesto de trabajo y la reforma laboral se convierten en temas controvertidos y que generan tensión y estrés entre los participantes. Sobre los derechos y obligaciones del trabajador siempre existen controversias especialmente si en la familia hay empresarios y trabajadores.

Por ello Nascia recomienda ser asertivos en nuestras intervenciones. Esto es, expresar opiniones y realizar sugerencias de forma relajada y tranquila sin caer en la agresividad y respetando a los demás. Pero, sobre todo, respetando las propias necesidades. Decir lo que uno piensa controlando su mensaje para que ni sea muy agresivo ni excesivamente frágil.

