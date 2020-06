Las copas menstruales: por qué debes usarlas para cuidar del medio ambiente

La evolución de los productos para la higiene íntima son indudables: desde paños de algodón, compresas o tampones, entre otros, que han ayudado a mejorar la comodidad de las mujeres. Pero este gran avance ha tenido una repercusión negativa para el medio ambiente. Coincidiendo con la celebración el próximo 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, INTIMINA, compañía que ofrece la primera y única gama dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima de las mujeres, quiere concienciar a las mujeres sobre la cantidad de residuos menstruales que se generan cada año en nuestro planeta para que se puedan reducir los desechos.

¿Contaminan los tampones y las compresas?

En todo el mundo, cerca de unos 100 mil tampones y compresas son desperdiciados cada año. Una cantidad demasiado elevada que, sumado a que muchos de los materiales con los que están fabricados estos productos de higiene íntima son plásticos, afectan negativamente al medio ambiente y al planeta y tardan muchos años en descomponerse:

▪ Los tampones tardan seis meses

▪ Los tampones con aplicadores de plástico tardan cientos de años

▪ Las compresas, hechas en 90% de material plástico, tardan 300 años

De hecho, durante este último mes de confinamiento, de acuerdo con el “I Estudio del comportamiento social en el uso de alternativas sostenibles” , un 40,35% de las españolas ha utilizado entre 10 a 20 tampones o compresas durante esta última menstruación, lo que supone entre 2.570 y 5.140 unidades desechadas y que acabará contaminando y dejando la huella ecológica.

La calculadora menstrual de INTIMINA

Para concienciar a las mujeres de todo el mundo, INTIMINA cuenta con una calculadora menstrual en la que, introduciendo la edad y los productos de higiene menstrual usados, ofrece el dato de cuántos residuos se generarán y el dinero que se gastará hasta la menopausia. Por ejemplo, la edad media de la primera regla está en los 13 años, de esta edad hasta la menopausia, una chica utilizará 319.200 compresas, lo que supone 1.673,52 €. En el caso de los tampones, los datos son diferentes: 145.920 tampones, cuyo equivalente es 2.389,44€.

Si trasladamos estas cifras y comparamos con el daño medioambiental que podrían ocasionar en alguna causa concreta, se estima que estos desechos afectarán a entre 10.422 y 22.800 tortugas, pues la mayor parte de estos productos acaban en mares y océanos, lo que supone una alteración del hábitat de los animales acuáticos.

¿Las copas menstruales son una solución ante este problema?

Cerca de 3 de cada 10 mujeres españolas se plantean utilizar las copas menstruales para reducir los desperdicios de productos de higiene íntima, sobre todo en el grupo de edad comprendido entre los 26 y 35 años. El motivo, que la mayoría de los tampones están elaborados con una combinación de algodón y rayón (un material sintético de la pulpa de madera), y de determinados plásticos y aditivos con químicos y pesticidas. Además, pueden generar efectos nocivos en el planeta al ser desechados sin control.

A diferencia de estos productos, las copas menstruales como Lily Cup, Lily Cup Compact y Lily Cup ONE (primera copa diseñada para adolescentes) de INTIMINA son hipoalergénicas, fabricadas en silicona de grado médico (sin químicos dañinos o fibras), se introducen en la vagina como un tampón y pueden llevarse hasta 12 horas. No absorben, sino que recogen el flujo menstrual y protegen el equilibrio íntimo. Además, no contienen ningún elemento nocivo y son reutilizables, por lo que se convierten en la opción más segura para la mujer y sostenible para el medio ambiente.

“Nuestro objetivo es mostrar y concienciar sobre el acto impacto ecológico que supone utilícela utilización de determinados productos higiénicos. Es importante tener un consumo responsable para reducir la huella ecológica y utilizar la copa menstrual es una buena alternativa”, a segura Pilar Ruiz, directora de comunicación de INTIMINA.

[1] I Estudio sobre el comportamiento social en el uso de alternativas sostenibles” , INTIMINA”, realizado a una muestra representativa de 715 españolas en el mes de abril de 2020 mediante el método CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing).