Nace un canal de youtube para “desahogarse” cada martes con otros padres

Sonsoles Echavarren y Miriam Palacios, periodista y médico respectivamente, son dos navarras, madres y preocupadas casi siempre por temas relacionadas con los “críos” como se dice en Pamplona. Ahora ya menos porque van creciendo pero no se les olvida la etapa en la que fueron primerizas y, con esa idea, han creado el canal Pediatría en zapatillas, donde, cada martes a las 22.00 y una vez que los niños están acostados, puedes entrar a ver qué se dice mientras te tomas ese té caliente que llevas deseando toda la jornada o, ¿por qué no?, un vino para relajarte mientras estás en comunidad online con padres y madres como tú.

-Con todo lo que tiene y se le ocurre, ahora, crear un canal de Youtube para padres. ¿Por qué motivo?

Yo soy periodista y tengo tres hijos, por lo que conozco bien las preocupaciones de las familias, además de por mi experiencia profesional y personal, por conversaciones informales en el patio del colegio, en los parques, con amigas, con mi hermana y primas... Hace cinco años, conocí en el patio de Infantil a la madre de un amigo de mi hijo pequeño, una pediatra de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) y nos hicimos muy amigas porque teníamos muchos intereses comunes. Siempre pensamos en hacer algo juntas y, con el tiempo, se nos ocurrió crear este canal de Youtube para ofrecer respuestas en un lenguaje sencillo, como de andar por casa en “zapatillas”, a los padres, abuelos, educadores, maestros... A todas las personas que conviven con niños y adolescentes. Creemos, y estamos constatando, que se necesita información sobre salud, explicaciones científicas y en un tono divulgativo. Para que lo entienda todo el mundo y podamos resolver sus dudas. Porque, ¿qué hay más importante que la salud de tu hijo?

-¿Cuáles son las inquietudes o incertidumbres de los padres de hoy día? ¿No son acaso las mismas de siempre?

-Las preocupaciones van variando según la edad de los niños. Cuando son bebés o muy pequeños lo que más nos preocupa es lo físico. Si tienen fiebre, que nos aterra, si tosen constantemente, sufren de bronquitis, asma, diarrea, vomitan... Conforme pasan los años y los pequeños se escolarizan, esas infecciones van remitiendo y se suelen poner menos veces enfermos. Entonces nos empiezan a preocupar otras cosas. Si tienen o no amigos, si presentan dificultades para leer, si podrían presentar un trastorno por déficit de atención o hiperactividad... Y entonces se comienzan a hacer esos diagnósticos. En nuestro canal abordamos la salud de manera integral. La física y la psicosocial. Porque un niño no es solo unas anginas. Y porque detrás de dolores de tripa o de cabeza sin una causa física puede estar sufriendo estrés porque se ha muerto su abuela o porque le hacen ‘bullying’ en el colegio.

-Usted es madre, ¿le preocupa la adolescencia?

-Por supuesto. Como a todos los padres de hijos adolescentes. Mi hijo mayor tiene 14 años y, como decimos mi marido y yo, está ‘adolescente perdido’. Como periodista especializada en familia, había hecho muchas entrevistas a expertos (psicólogos, pedagogos, profesores...) sobre los adolescentes. He leído libros y escrito reportajes. Pero nada tiene que ver la teoría con la práctica y hasta que no te toca no sabes cómo vas a actuar. Para mí, lo más complicado de tener un hijo adolescente es aceptar que tu niño ya no existe. Que ese niño tan bonito y obediente se ha transformado en otra persona, que es más retadora, que ya no quiere salir a pasear contigo por la calle, que lo que más desea es estar con sus amigos y que pasa muchas horas encerrado en su habitación con su móvil. Y eso llega casi de un día para otro. En nuestro caso concreto coincidió con el confinamiento. Entró siendo un niño y salió adolescente. Hablo con las madres de sus amigos y todas están pasando por una situación similar. Creo que, como familias, es importante que nos documentemos sobre este periodo de la vida, para comprender qué les ocurre a nuestros hijos y saber cómo tratarlos. Deberíamos recordar también que nosotros fuimos adolescentes y cómo nos sentíamos. ¡A mí, por ejemplo, también me daba vergüenza que la gente me viera con mi madre por la calle! ¡No fueran a pensar que yo era una pringada sin amigas! Y a mi hijo le ocurre lo mismo. Así que, en vez de criticarlo, lo debo aceptar. Aunque, a veces, hay comportamientos duros. Me entristece ver fotos de cuando era un niño pequeño y me da mucha nostalgia. ¡Menos mal que aún me quedan otros dos!

-Háblenos un poco de cómo ha ido la trayectoria desde que empezó y hasta hoy

-El canal de Youtube comenzó en diciembre de 2020, así que todavía es muy nuevo pero ya estamos teniendo muchos seguidores y a la gente le interesa lo que hablamos. Cada semana elegimos un tema. Hemos hablado de los virus, de la relación de los abuelos con los nietos en Navidad a pesar del coronavirus, del ama y los bronquios infantiles, de las vacunas... Queremos implicar a los espectadores para que nos planteen sus dudas y sugieran temas. Pueden ponerse en contacto con nosotras a través del e-mail (pediatriaenzapatillas@gmail.com) y de las redes sociales (Facebook e Instagram). El programa es en directo, todos los martes a las 22.15 horas, pero se queda grabado en Youtube para que cada uno lo vea cuando le venga mejor. Además de los vídeos, también dejamos los audios, por si alguien prefiere escucharlos tipo podcast. El programa es distendido porque Miriam y yo hablamos como si nos estuviéramos tomando un café y hacemos bromas. Cada una estamos en nuestra casa y, a veces, hay interrupciones de nuestros hijos, lo que a la gente le guste porque, dice, se siente identificada.

- ¿Hay algún motivo por el que se dedique a periodismo de familia?

-Yo me he dedicado muchos años al periodismo de educación pero, al volver de la baja de mi tercer hijo, que ahora tiene siete años, estaba muy metida en todo el tema de la crianza, con un bebé y otros dos niños pequeños. Así que empecé a abordar estos temas porque a mí, personalmente, me interesaban mucho. Y, como a mí, a otras personas. De esta manera, se creó el área de educación y familia en Diario de Navarra. Además, de las informaciones y opiniones que escribo sobre estos temas, tengo también un boletín informativo (La semana, en familia), que acaba de cumplir cien números; organizamos actividades (presentaciones de libros, mesas redondas, talleres, cineforum...) Son unos temas que a la gente le interesan muchísimo y que unen a todo el mundo. Porque, al margen de la profesión, la clase social, las creencias... La familia es lo que más nos ocupa y preocupa. A todos. Tengamos o no hijos.