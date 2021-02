Las emociones en la primera infancia, ¿sabes cómo funcionan?

Tiene derecho a sentir esa emoción: Como hemos dicho las emociones son involuntarias y no podemos decir si sentirla o no. Debemos aceptar que es legítimo lo que está sintiendo y no penalizar al niño por ello.

No minimizar lo que está sintiendo: Desde los ojos de adulto la vida se ve de diferente manera pero debemos dejar los juicios a un lado. Si nuestro hijo siente miedo, tristeza o enfado no entremos a valorar si la razón de esa emoción es suficiente. Frases como “no es para tanto” o “eso no es para llorar” no ayudan.