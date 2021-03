Colaboración universidad-empresa para apoyar la formación de los profesionales del futuro

Empresas de primer nivel como Generali, Enimbos, Everis, Capgemini y Fujitsu han llegado a un acuerdo con las universidades CEU por el que las compañías participan a través de becas o mentorización de los estudiantes que realizarán los programas de CEU Digital Tech.

Los estudiantes contarán con la colaboración de mentores por parte de dichas empresas, que los acompañarán durante el desarrollo de diferentes retos, asumiendo un papel activo en su formación de cara a su transición al mundo laboral. Por otro lado, los solicitantes podrán recibir ayudas económicas para realizar sus estudios y parte de esta dotación estará destinada a fomentar el talento femenino en el mundo tecnológico a través del programa CEU Tech Women.

Este impulso en el modelo de relación universidad-empresa está abierto para los estudiantes que cursen o deseen cursar alguno de los cursos y títulos de experto del Cloud Computing program powered by Amazon Web Services, Advanced Data Science program powered by SAS y Artificial Intelligence program powered by Microsoft. Todos ellos tienen un itinerario modular a través del cual el alumnado podrá escoger y dirigir su formación de manera personalizada.

El responsable de Partners e Inteligencia de Negocio de CEU Digital Tech, Ricardo Palomo, ha mostrado la satisfacción que supone este acuerdo ya que representa la verdadera implicación de una compañía en la carrera internacional por desarrollar talento en el ámbito de las competencias tecnológicas.

Las Universidades CEU de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, muestran así su determinación por la innovación tecnológica, metodológica y de su oferta académica, así como por la empleabilidad de los estudiantes, reforzando su marca y posicionándose como una institución innovadora.