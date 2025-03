6 frases que dicen los niños con alta inteligencia emocional

Algunos niños tienen una mayor capacidad para afrontar situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad en la familia o experiencias traumáticas. La clave detrás de esta resiliencia es su inteligencia emocional, una habilidad esencial que les permite reconocer, gestionar y expresar sus emociones de manera saludable, además de responder con empatía a los demás.

La psicóloga infantil Kelsey Mora, especializada en el desarrollo emocional de los niños, ha identificado seis frases que reflejan esta capacidad. Mora, formada en la Universidad de Minnesota y con experiencia en hospitales pediátricos, explica que la inteligencia emocional actúa como un "escudo invisible" que ayuda a los niños a enfrentar los desafíos de la vida.

1. "Está bien sentirse triste"

Uno de los principales signos de inteligencia emocional es aceptar y expresar las emociones sin juzgarlas. “Los niños emocionalmente inteligentes entienden que es normal sentir tristeza, enojo o miedo en momentos difíciles. También saben que pueden experimentar alegría incluso en circunstancias complicadas”, explica Mora.

Cuando los niños reconocen sus emociones como algo natural, desarrollan una mayor capacidad para regularlas y gestionarlas.

2. "Necesito un momento para mí"

Los niños con alta inteligencia emocional saben identificar cuándo necesitan un descanso emocional. “Son capaces de notar los signos físicos del estrés, como el corazón latiendo más rápido o la tensión en el cuerpo, y utilizan estrategias para calmarse”, señala Mora.

Técnicas como la respiración profunda, buscar un espacio tranquilo o realizar una actividad relajante les ayudan a recuperar el equilibrio emocional.

3. "¿Estás bien?"

La empatía es un rasgo esencial de la inteligencia emocional. Los niños que la desarrollan no solo son conscientes de sus propios sentimientos, sino que también se preocupan por los demás. “Comprenden que cada persona maneja las emociones de manera diferente y respetan esas diferencias”, explica la psicóloga.

Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro es clave para formar relaciones sólidas y saludables.

4. "No me gusta esto"

Establecer límites es otra habilidad fundamental de la inteligencia emocional. “Es importante que los niños aprendan a expresar sus necesidades y sentimientos de manera asertiva”, dice Mora. Algunas frases que reflejan esta habilidad son:

“No me gusta que uses mis cosas sin pedírmelo.”

“No estoy de acuerdo con esto.”

“No quiero hablar de este tema.”

Aprender a establecer límites fomenta la confianza y el respeto en sus relaciones.

5. "Me equivoqué"

Los niños con inteligencia emocional no tienen miedo de admitir sus errores porque saben que equivocarse es parte del aprendizaje. “Cuando un niño reconoce un error sin sentir vergüenza, demuestra que tiene una mentalidad de crecimiento y está abierto a mejorar”, afirma Mora. Este tipo de pensamiento les ayuda a fortalecer sus relaciones y a enfrentar los desafíos con una actitud positiva.

6. "Tengo una idea"

Los niños con inteligencia emocional confían en sí mismos y se sienten cómodos expresando sus pensamientos y soluciones. “Saben que sus ideas son valiosas, pero también aprenden a escuchar y considerar las opiniones de los demás”, señala la experta. Esta habilidad es esencial en un mundo que valora la creatividad y el trabajo en equipo.

La inteligencia emocional se puede desarrollar

Si un niño aún no utiliza estas frases, no significa que no pueda desarrollar su inteligencia emocional. “Los niños aprenden observando. Cuando ven que los adultos expresan sus emociones de manera saludable, ellos replican ese comportamiento”, explica Mora.

Fomentar un ambiente donde los sentimientos sean validados y expresados de forma positiva es clave para su desarrollo emocional. ¿Cómo ayudar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional?

Validar sus emociones sin juzgarlas.

Enseñarles estrategias de autocontrol, como la respiración profunda.

Fomentar la empatía con el ejemplo.

Animarlos a expresar sus pensamientos y sentimientos con confianza.

La inteligencia emocional es una herramienta poderosa que ayuda a los niños a gestionar sus emociones, superar desafíos y construir relaciones saludables. Estar atentos a estas frases puede ser una señal de que un niño está desarrollando esta valiosa habilidad.