¿Abuelos egoístas o sabios? El cambio de vida de los mayores que apuestan por su bienestar ya tiene respuesta

En España, más del 35% de los abuelos mayores de 65 años cuidan de sus nietos, muchos de ellos dedicando más de 8 horas diarias a esta tarea. Sin embargo, cada vez más expertos en salud mental y física alertan del impacto que esta responsabilidad tiene en su calidad de vida. ¿Ha llegado el momento de que los mayores piensen en sí mismos? La respuesta parece inclinarse hacia el sentido común: cuidarse no es egoísmo, es autocuidado.

La historia de Ángela e Ignacio, un matrimonio jubilado con más de cinco décadas de vida en común, refleja un cambio de paradigma. Tras años dedicados a su familia, decidieron vender su casa y mudarse a El Encinar Las Arcadias, una residencia que se define como “Colegio Mayor de la Tercera Edad”, donde la vida continúa con plenitud, libertad y actividades que nutren cuerpo y mente.

Ángela, exenfermera pediátrica, lo resume con claridad: “No me jubilé en 2015. Me jubilé el 7 de noviembre de 2024, el día que entré aquí. Aquí dejé de preocuparme por las tareas cotidianas para empezar a vivir de verdad.” Ignacio, economista y escritor, también disfruta de una vida activa: “He dado cursos, he escrito libros y tengo tiempo para dedicarme a lo que realmente me llena.”

Espacios que fomentan la vitalidad y la independencia

Las Arcadias es un ejemplo de cómo los espacios diseñados para mayores pueden romper con los estereotipos del envejecimiento. Allí no solo se cubren necesidades básicas como alimentación, lavandería o atención médica, sino que se potencia la creatividad, la vida social y el desarrollo personal. “Combatir la soledad es esencial para disfrutar de esta etapa dorada”, explica Manuela, otra residente que decidió mudarse tras visitar el piso piloto. “Aquí tengo mi independencia, pero también estoy rodeada de personas que me entienden y comparten mis inquietudes. Y mis nietos pueden venir cuando quieran. Esta es mi casa ahora, y yo lo valgo.”

El derecho a una vejez elegida, no impuesta

Cada vez son más las personas mayores que optan por este modelo de vida, lejos de la resignación o el sacrificio continuo. “A nuestros hijos ya les hemos dado lo mejor: educación, valores y una base sólida. Ahora nos toca a nosotros. No es egoísmo, es justicia vital”, afirma Ángela con convicción. Este nuevo enfoque rompe con viejos tabúes y reivindica el derecho de los mayores a decidir cómo quieren vivir sus últimos años: con dignidad, con proyectos, y sobre todo, con ilusión.

España, con su clima, su dieta y su cultura social, ofrece el entorno perfecto para una vejez activa. Pero el verdadero cambio empieza por una decisión valiente: apostar por uno mismo. Como repite Manuela con una sonrisa, “esto no es el final, es otro principio. Y me lo merezco.”