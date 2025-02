Alerta por la 'Poligamia Social' en España: Una psicóloga analiza los nuevos modelos de pareja

Rosa Rabbani, psicóloga social y experta en relaciones de pareja, ha alertado sobre el aumento de lo que ella llama "poligamia social" en España. Con más de 20 años de experiencia escuchando las historias de parejas, Rabbani destaca un dato preocupante: el 50% de las parejas formalizadas en España terminan en ruptura. Este porcentaje se eleva hasta un 70% en parejas no formalizadas, lo que refleja una creciente inestabilidad en las relaciones.

Sin embargo, estos números también pueden interpretarse de manera positiva. El 50% de las parejas casadas o de hecho logran mantenerse juntas a largo plazo, lo que resalta que, a pesar de las dificultades, muchas relaciones perduran. En su último libro El enigma de las parejas duraderas, Rabbani profundiza en el sentido del compromiso, que considera una de las claves para el éxito de una relación.

El compromiso y la "líquidez" del amor

Rosa Rabbani cita al sociólogo Zygmunt Bauman, quien señaló que el amor ha perdido su solidez y se ha vuelto "líquido", adaptándose a un modelo donde el respeto es lo único que se exige, pero el compromiso ha quedado en segundo plano. Según la psicóloga, las parejas que logran perdurar no son más afortunadas ni más inteligentes, sino que se destacan por su capacidad para gestionar los problemas cotidianos y construir relaciones basadas en la satisfacción mutua.

El impacto de los cambios económicos en las relaciones de pareja

Una de las principales transformaciones en las relaciones modernas es que ya no dependen de la necesidad económica, sino de la voluntad de estar juntos. Esto implica que, si no se trabaja activamente en fortalecer el compromiso, resulta más difícil mantener una relación sólida a largo plazo. Rabbani aclara que no se trata de "aguantar", como ocurría en el pasado, sino de ser proactivos en la creación de relaciones satisfactorias para ambas partes.

La 'poligamia social' y la necesidad de aprender a estar solos

La psicóloga también aborda el fenómeno de la "poligamia social", una tendencia en la que las personas se embarcan en relaciones una tras otra sin una base sólida. Según Rabbani, esto refleja un problema mayor: la falta de tiempo y dedicación a uno mismo. En lugar de buscar compañía por necesidad, es crucial aprender a disfrutar de la vida en solitario, desarrollar aficiones y fortalecer el sentido de identidad personal.

Tres razones clave para la ruptura de parejas

Rabbani identifica tres factores fundamentales que están detrás de las rupturas en las relaciones actuales: la falta de capacidad para adaptarse al cambio, la falta de reciprocidad en el dar y recibir, y la carencia de intimidad emocional y afectiva, que va más allá del aspecto sexual.

En resumen, el análisis de Rosa Rabbani sobre las parejas en España pone de manifiesto cómo el compromiso, la autocomprensión y el respeto mutuo son esenciales para una relación duradera y satisfactoria.