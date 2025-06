Cómo educar en sexualidad desde la infancia: lo que recomiendan los pediatras y por qué no debes esperar a la adolescencia

Hablar de sexualidad con los niños desde edades tempranas no solo es posible, sino necesario. Así lo afirma la Asociación Española de Pediatría (AEP), que ha abordado este tema en profundidad durante su 71º Congreso Nacional. Según los expertos, la educación sexual debe comenzar en casa y en la consulta pediátrica desde la infancia, con un enfoque respetuoso, natural y adaptado a la edad.

La importancia de empezar desde pequeños

La sexóloga y psicóloga Ana Lombardía, ponente en el congreso, destacó que los pediatras juegan un papel fundamental como educadores en sexualidad desde las primeras etapas de la vida. “Los pediatras tienen una oportunidad de oro para educar en sexualidad desde la consulta, de forma natural y respetuosa, desde que los niños tienen uso de razón”, explicó.

Esto implica que la responsabilidad de educar en sexualidad no recae solo en las familias. Los profesionales sanitarios pueden y deben acompañar a los niños y niñas en este aprendizaje desde el respeto y la confianza.

El silencio también educa: consecuencias de no hablar de sexualidad

Ignorar la educación sexual en la infancia tiene consecuencias. Los datos del Instituto de la Juventud muestran que la edad media de inicio de las relaciones sexuales en España es de 16,2 años. Sin embargo, la exposición a contenidos sexuales comienza antes: la masturbación aparece en torno a los 12 años y el sexo oral a los 14,2.

Además, investigaciones como Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education, publicada en el Journal of Adolescent Health, demuestran que los programas de educación sexual integral reducen comportamientos de riesgo, como el inicio temprano de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales y la falta de uso de métodos anticonceptivos.

La pornografía no puede ser la fuente principal de educación sexual

Uno de los grandes peligros de evitar estas conversaciones en casa es que los adolescentes buscan información por su cuenta, muchas veces accediendo a la pornografía sin filtros ni criterio. Según la AEP, esto puede llevar a asumir guiones sexuales tóxicos, practicar sexo sin protección o reproducir dinámicas de violencia y desigualdad.

Un estudio publicado en Anales de Pediatría advierte que el consumo habitual de pornografía aumenta el riesgo de aceptar relaciones no consentidas, normalizar la violencia sexual o sufrir acoso online. Por eso es clave ofrecer información adecuada y de calidad desde edades tempranas.

Beneficios de una educación sexual desde la infancia

Hablar abiertamente sobre sexualidad con los niños no provoca un inicio precoz de la actividad sexual. Al contrario, permite que tomen decisiones informadas, libres y responsables en el futuro. Entre los beneficios comprobados de una educación sexual temprana destacan:

Mayor uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia.

Reducción de relaciones sexuales no protegidas.

Menor exposición a relaciones desiguales o violentas.

Mayor conciencia sobre el consentimiento y el respeto.

Decálogo de la AEP para educar en sexualidad desde la infancia

La Asociación Española de Pediatría ha compartido un decálogo con recomendaciones claras para padres, madres y pediatras. Este documento está incluido en un estudio publicado en Anales de Pediatría, coordinado por Ester Barrios Miras, vocal del Comité de Bioética de la AEP. Estas son sus 10 claves:

La libertad sexual es un derecho que debe promoverse desde la infancia. La educación sexual debe ir más allá de la biología: incluir actitudes, valores y relaciones. La educación afectivo-sexual debe formar parte del currículo escolar obligatorio. El silencio también educa. La sexualidad no debe ser un tabú. El pediatra debe aconsejar hablar del tema con términos correctos, sin eufemismos. Es necesario abordar el impacto del consumo de pornografía en adolescentes. Los filtros de acceso a contenido pornográfico deben ser más restrictivos. Fomentar la autonomía y la participación en decisiones desde la infancia. La alfabetización pornográfica crítica puede prevenir riesgos. Se debe promover un entorno donde hablar de sexualidad sea seguro y respetuoso.

Consejos prácticos para hablar de sexualidad con tus hijos

Según Ana Lombardía, educar en sexualidad no consiste en dar una charla una vez al año, sino en integrar estos valores en el día a día, a través de pequeños gestos cotidianos como:

Usar los nombres correctos de los genitales, sin apodos ni diminutivos.

Pedir permiso antes de examinarles en la consulta médica.

Ofrecer libros o materiales adaptados a su edad.

Responder a sus dudas con sinceridad. Si no sabes qué decir, buscad la respuesta juntos.

Crear un entorno de confianza, libre de juicios, donde sepan que pueden hablar abiertamente.

Hablar de sexualidad desde edades tempranas es una herramienta poderosa para proteger, empoderar y educar a niños y adolescentes. Lejos de ser un tema inapropiado, es una conversación necesaria que mejora su bienestar, autoestima y seguridad. La clave está en hacerlo con respeto, honestidad y acompañamiento profesional cuando sea necesario.