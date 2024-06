¿Cuáles son las mejores posturas para dormir durante el embarazo?

Durante los primeros meses del embarazo es normal que la futura madre duerma más de lo habitual. En este primer período, en su cuerpo están teniendo lugar muchos cambios, lo que hace que se sienta más cansada. Además, en esta etapa aumenta la producción de melatonina, la hormona del sueño, lo que explica por qué la mujer pasa gran parte del día en la cama. Sin embargo, a medida que la gestación avanza, las molestias estomacales son más frecuentes, respirar se hace más difícil y aparecen dolores lumbares que harán que conciliar el sueño sea mucho más complicado.

¿Sabías que aproximadamente el 78% de las embarazadas tienen problemas para dormir durante los últimos dos semestres de la gestación? Afortunadamente, existen algunas claves que pueden ayudarte a conciliar el sueño y a descansar mejor durante la noche.

¿Qué posiciones deberías evitar?

Evita dormir boca abajo. Si bien es cierto que dormir boca abajo no está contraindicado durante la gestación, lo mejor sería que evitaras esta postura, sobre todo durante los últimos dos trimestres del embarazo. Lo que sucede es que a medida que la barriga crece y aumenta la curvatura de la columna vertebral esta posición se hará cada vez más molesta porque no te permitirá apoyar todo el cuerpo. De esta manera, será imposible que puedas conciliar bien el sueño y descansar todo lo que necesitas.

Tampoco duermas boca arriba. Se ha considerado de una de las posiciones más peligrosas durante el embarazo, sobre todo durante el último trimestre. Lo que sucede es que a medida que la barriga crece, el útero “oprime” la vena cava inferior, que se encuentra muy cerca de la columna vertebral y es la encargada de transportar la sangre desde las extremidades inferiores del cuerpo. Por tanto, cuando duermes boca arriba durante mucho tiempo se reduce retorno venoso y puedes experimentar desde problemas digestivos y respiratorios hasta el síndrome de hipotensión supina.

Por ello, muchas mujeres que permanecen mucho tiempo boca arriba, incluso durante las revisiones ecográficas, se marea. Además, se considera que dificulta el aporte sanguíneo al útero. No obstante, si descansas bien y no te mareas ni agobias en esta posición, al bebe no le va a ocurrir nada. La primera en notar algún problema de alteración en el aporte sanguíneo como consecuencia de la posición vas a ser tu.

Mejor de costado y hacia el lado izquierdo. Sin duda, esta es la postura más cómoda y segura para dormir durante el embarazo. En esta posición el hígado puede expulsar cómodamente los desechos del organismo, a la vez que facilita el transporte de sangre y nutrientes hasta el bebé. Además, es una buena postura para prevenir la inflamación de los pies y los edemas que aparecen en los últimos meses del embarazo ya que no presiona los grandes vasos sanguíneos que se encuentran en la parte derecha del cuerpo.

Prueba la posición fetal. Para muchas embarazadas una de las mejores posturas para dormir durante la noche es de costado, sobre el lado izquierdo, y en posición fetal. Esto porque además de descansar cómodamente la barriga sobre la cama, cuando colocas las piernas en posición fetal distiendes ligeramente la columna vertebral, lo cual ayuda a eliminar la tensión acumulada sobre las vértebras como consecuencia del exceso de peso. A la mañana siguiente seguramente despertarás más descansada y con mayor energía.

Si tienes reflujos, apuesta por la postura semi inclinada. Semi sentada o semi inclinada en la cama con el apoyo de unas almohadas o cojines podrás descansar toda la noche sin los molestos reflujos que son tan comunes en las últimas etapas del embarazo. Se trata de una posición ideal para las embarazadas que tienen gastritis, sufren de acidez o malas digestiones con frecuencia ya que así podrán realizar la digestión sin complicaciones mientras descansan toda la noche.

Independientemente de la postura, no olvides que siempre puedes contar con un gran aliado durante el embarazo: las almohadas. Ya sea entre las piernas o debajo de la barriga, las almohadas te permiten descansar mejor ya que mantienen a tu columna vertebral en una posición más natural y cómoda. Así que si aún no has encontrado tu postura adecuada, prueba con una almohada.