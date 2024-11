Los cuatro comportamientos clave que predicen un divorcio, según un experto

En la década de los 90, cuando aún no se hablaba de "relaciones tóxicas", un grupo de psicólogos estadounidenses liderados por John Gottman comenzó a investigar los comportamientos que conducen a la disolución de una pareja. Su estudio reveló cuatro actitudes cruciales que pueden predecir una separación, y que aún siguen siendo válidas hoy en día. A lo largo de los años, conceptos como "violencia psicológica" han cobrado relevancia, pero durante mucho tiempo se trató de un tema tabú, sin conciencia sobre las conductas que deben ser evitadas en una relación.

Gottman, conocido por su teoría sobre las dinámicas de pareja, utilizó la metáfora de los "Cuatro Jinetes del Apocalipsis" para explicar los comportamientos destructivos que amenazan una relación. Según sus investigaciones, identificar estos comportamientos aumenta significativamente la probabilidad de divorcio, con un impacto de hasta un 94% de posibilidades de ruptura. En 2023, estos datos se reflejaron en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reportaron 76.685 divorcios en España, un 5,7% menos que en el año anterior.

1. Críticas constantes

Las críticas destructivas y continuas hacia la pareja son un factor decisivo en el deterioro de la relación. En lugar de mantener un diálogo respetuoso, las quejas y críticas se convierten en ataques a la persona. Este patrón puede destruir la autoestima de quien las recibe, haciendo que la relación se vuelva insostenible. Las críticas no constructivas son uno de los mayores predictores de ruptura, ya que reemplazan el respeto por la confrontación constante.

2. Actitud defensiva

La postura defensiva es otro comportamiento que agrava el conflicto. Cuando una persona no reflexiona sobre sus acciones y se enfoca en justificar constantemente sus comportamientos, en lugar de escuchar y asumir su parte del problema, el conflicto aumenta. Este comportamiento no solo genera frustración, sino que también contribuye a la violencia psicológica dentro de la relación, ya que la otra parte siente que sus preocupaciones no son escuchadas ni valoradas.

3. Desprecio

El desprecio es una de las actitudes más destructivas en una pareja. Según Gottman, este "jinete" surge cuando el respeto y la admiración se transforman en burla y ridiculización. Este tipo de desprecio se manifiesta en actitudes humillantes, y puede ser un indicio claro de que la relación está llegando a su fin. La falta de respeto mutuo es uno de los mayores factores que acelera la ruptura.

4. Bloqueo o 'Stonewalling'

El bloqueo emocional, conocido como 'stonewalling', es otra señal de alerta en una relación. Este comportamiento se refiere al rechazo a comunicarse o participar en la resolución de conflictos, como si la persona cerrara emocionalmente la puerta. Puede manifestarse en evitar conversaciones o inventar excusas para pasar menos tiempo juntos, lo que va debilitando aún más la conexión entre ambos. Este aislamiento gradual es uno de los pasos más peligrosos hacia el fin de la relación.

Las investigaciones de John Gottman y su identificación de los "Cuatro Jinetes del Apocalipsis" continúan siendo fundamentales para comprender cómo los comportamientos negativos afectan las relaciones de pareja. Reconocer y abordar estas actitudes puede ser clave para evitar que una relación llegue al punto de no retorno. Si no se gestionan a tiempo, estas dinámicas pueden llevar a la disolución de la pareja, como lo demuestran las estadísticas actuales sobre el divorcio.