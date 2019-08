Volver a la rutina tras las vacaciones se hace cuesta arriba para la gran mayoría de españoles. El 80% de los trabajadores de nuestro país afirma son infelices en su empleo. ¿Cómo volver a la rutina sin dejar la salud y la alegría por el camino? Mónica García, directora del centro El Factor Humano, comparte una serie de consejos afrontar el síndrome postvacacional con éxito.

Septiembre es sinónimo de vuelta al cole.

Para muchos volver a la rutina es una especie de descanso, ya que significa orden, saber qué va a pasar mañana y esto de conocer qué va a ocurrir da mucha tranquilidad a nuestra mente.

“Aunque todos sabemos que el futuro es impredecible, la rutina y la planificación, crea la ilusión de que tenemos algo más de control sobre el futuro y esto nos tranquiliza”, afirma Mónica García, coach de liderazgo profesional y personal, directora del centro El Factor Humano .

Para otros, sin embargo, volver a la rutina significa depresión postvacacional que es el resultado de sentir obligaciones, repetición, estrés para volver a encajar la vida en horarios, hacer malabares para que todo cuadre, volver a ver a las personas con las que no te encuentras a gusto y enfrentarte a un trabajo que te hace infeliz a diario. Según un reciente estudio del portal de empleo InfoJobs, tras las vacaciones 1 de cada 3 españoles se plantea cambiar de trabajo y el 80% de los trabajadores de nuestro país no son felices en su puesto.

5 consejos para vivir la vuelta a la rutina para evitar caer en una depresión postvacacional, por Mónica García

1. Da tiempo a la transición.

El nivel de actividad, los hábitos y los horarios cambian y nuestro organismo necesita un tiempo para adaptarse a estos cambios. Así que sé benevolente contigo mismo si no estás al 100% el primer día o la primera semana. Recuerda que cada uno se adapta a una velocidad, tu función es respetar la tuya y darte aquello que necesitas durante la transición.

2. Da un sentido a las obligaciones del día a día y recuerda que somos libres de elegirlas.

El gran peso que tienen las algunas de las actividades que consideramos obligaciones tiene que ver con que no nos creemos libres para hacerlas o dejarlas de hacer. Es la sensación de no libertad la que despierta la insatisfacción. Para volver a sentirnos libres la clave está en cambiar el “tengo que” por el “quiero”. Ten en cuenta q puede ser que no quieras hacer algo, pero si quieres el beneficio que te ofrece. Recordar el para qué de lo que haces te devolverá la sensación de libertad.

3. Fíjate algún reto que te ilusione para este curso.

Aprender algo nuevo, practicar un deporte que hace tiempo que no practicas, comienza con un nuevo hábito... lo nuevo hace que sea más fácil el dejar atrás lo que consideramos bueno y poner el foco en un futuro ilusiónante nos permite mantener la vista hacia adelante y vivir la transición con más ganas.

4. Dedica tiempo a planificar.

Asegúrate de que cuando eliges las actividades tanto si son para ti exclusivamente como para tu familia, te aseguras de que es posible disfrutar de ellas.

Más no siempre es mejor, así que planifica con cabeza, siendo realista con el tiempo que tienes y teniendo en cuenta lo que más te apetece.

5. Busca momentos para ti mismo.

Encuentra tiempo para disfrutar en soledad para divertirte. Esta es una de las mejores formas de renovar la energía física y el buen humor, sin necesidad de esperar hasta las siguientes vacaciones.

¿Qué debemos evitar hacer cuando la depresión postvacional asoma?

1. Tomarse las cosas demasiado en serio.

La “realidad”, el día a día, no tiene por qué ser más serio que el periodo de vacaciones.

Ponle algo de humor, prueba a reírte de ti mismo.

2. Tener conversaciones tristes.

Que bajan el ánimo, sobre lo cortos que son los días o sobre todo aquello que hable del futuro próximo de forma despectiva.

3. Hacerlo todo tú sola/o.

La mayoría de las obligaciones son autoimpuestas y si te das permiso para soltarlas, entonces, y sólo entonces, puede ocurrir que otra persona tome el relevo y tú descanses.

Estos son algunos de los consejos que comparte la coach de liderazgo profesional y personal, Mónica García con el objetivo de que aprendamos a gestionar la posible depresión postvacacional ante la inminente vuelta al cole.