El entorno de trabajo influye en nuestra conciencia, en las emociones y en la propia conducta, todo ello afecta a la toma de decisiones y a las relaciones con los demás. Espacios de trabajo desordenados pueden causar efectos negativos sobre nuestro estrés, así como en la capacidad de concentrarse, disminuyendo la productividad e incluso modificando el sueño. No es preciso disponer de un espacio impecable, no hay que confundir bienestar con obsesión, cualquier extremo es peligroso. Es evidente que preocuparnos excesivamente por el desorden puede volvernos exigentes y neuróticos.

En respuesta a esta evidencia, se sabe saben que mantener una oficina limpia es un trabajo extra y por ello, es importante saber gestionar bien el tiempo y ser eficientes durante el proceso. La organización que tengamos en el espacio de trabajo además de hacerlo seguro también influye en nuestro estado anímico y en nuestra forma de trabajar. Es una realidad que uno se siente mejor cuando las cosas están ordenadas. Una oficina limpia y cuidadosa hace que tengamos una vida laboral productiva y organizada, ese es el primer paso para tener éxito profesional.

«El orden es todo aquello que funciona de una definida forma, es decir, es la organización de esos elementos en ese espacio en concreto», comenta Gerardo Montoiro, gerente de BISSELL en España. «Cada uno gestiona su espacio de trabajo de forma diferente, dentro de nuestro orden tenemos nuestro desorden», insiste.

No es necesario realizar un Marie Kondo en la oficina, tan solo hay que poner en orden cada cosa, en lugar de acumular, es mejor tirar lo que no sirve y organizar y clasificar el resto. Almacenar objetos que no se necesitan impiden avanzar en la organización. Las principales pautas para comenzar este proceso es ordenar casi diariamente, evitar la acumulación de papeles y establecer un día para esa limpieza más general y exhaustiva.

Tal y como destacan desde la empresa, el principal beneficio de limpiar tu lugar de trabajo es que también estás limpiando tu mente, saneas tu entorno y mejora la productividad.

Espacios de trabajo desordenados pueden causar efectos negativos sobre el bienestar profesional y ser una fuente de estrés laboral.

Beneficios de tener un espacio de trabajo ordenado y limpio

1. Aumenta la creatividad

La creatividad necesita de un clima especial, tener una mente despejada y trabajar en un espacio tranquilo y cómodo. Por eso, el orden aviva la creatividad.

2. Fomenta la productividad

El rendimiento en el trabajo es muy importante ya que cuando más productivo eres, mejor te sientes. Disponer de un espacio de trabajo ordenado también proporciona que ganes en concentración y eso, se traslade en productividad y efectividad.

3. Adiós distracciones

Una mesa ordenada te proporciona concentración y efectividad, de un solo vistazo se puede encontrar cualquier cosa que requieras y tan solo por tenerla ordenada hace que no haya nada que te saque de tu concentración.

4. Reduce el estrés

Disponer de una oficina organizada disminuye la ansiedad y el estrés ya que el orden ayuda a ser más conscientes y más agradables, es evidente que hay una relación clara entre el estado de ánimo con el orden de nuestra vida.

5. Mejora la salud

Una limpieza constante del espacio de trabajo ayuda a prevenir y mejorar la salud, la suciedad es el hogar favorito para los gérmenes y bacterias. Cada persona es distinta y con hábitos diferentes pero lo importante es encontrar el equilibrio y disfrutar de una vida laboral sana.