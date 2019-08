El síndrome de ovarios poliquísitico y su relación con la infertilidad

El síndrome de ovario poliquístico, más conocido por sus siglas, el SOP, es uno de los trastornos, junto a la endometriosis, más comunes que padecen las mujeres durante su vida fértil. Que sea tan común, sin embargo, no hace que sea bien tratado. María Antonia González es embrióloga y CEO de Psicofertildad Natural un centro de fertilidad centrado en la medicina integrativa, es decir, en ir a la raíz del problema que hace que la mujer no se quede embarazada. Y, muchas veces es por cuestiones más comunes de las que imaginamos.

‘Yo tenía SOP, y digo tenía, porque a día de hoy no hay rastro de ninguno de los parámetros que tenía alterados’ -explica. ‘Mi primera regla me vino con 15 años, muy tarde (primer síntoma), la siguiente regla la tuve al año (otro síntoma), y luego me venía una o dos veces al año, con mucha suerte, vamos que eran reglas muy irregulares. Fui a la ginecóloga y tras hacerme ecografía me dijo que tenía que tomar la píldora para tener la regla cada mes, y que las reglas se me regularían cuando tuviera hijos, y punto pelota. Gracias a ser tratada por una profesional como ella, me puse a investigar y a conocer mucho más qué era lo que me pasaba...eso se lo tengo que agradecer...Bien, pues estuve años con la píldora, que obviamente no me solucionó nada, solo me tapó el problema y me lleno de hormonas hasta las cejas. Mis reglas eran muy abundantes, muy dolorosas, y todo era normal para ella, y por tanto para mí. Pasaron los años, dejé la píldora y viví con mi problema hormonal y punto’, comenta.

‘Pero la vida me tenía deparada una sorpresa, una agorafobia de narices, que me hizo estar recluida en mi casa casi un año y que me hizo plantearme la vida de otra forma (de esto os hablo otro día), bien, pues empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con la medicina integrativa, medicina Ortomolecular, naturopatia, suplementación, alimentación, psiconeuroinmunologia (PNI) e hice mucha terapia. Después de auto-tratarme con todo lo estudiado, mis reglas aparecieron puntuales cada mes, mis niveles de testosterona bajaron, mis ovarios ya no eran de aspecto poliquístico, esa es mi historia’, explica la profesional.

Soluciones

La embrióloga, que ha logrado que muchísimas mujeres se queden embarazadas sin tener que recurrir a la FIV, lo tiene claro: Lo que quiero transmitir desde mi trabajo en PsicoFertilidad Natural es que con un tratamiento integral hormonal podemos revertir ese desastre hormonal. Yo lo he hecho y también lo hemos conseguido con nuestras mujeres.

Aquellas que tengáis SOP y que os esté costando tener un bebé, debéis saber muchas cosas que nos os cuentan, como por ejemplo:

-Tienes una predisposición a tener problemas de tiroides.

-Es más fácil en una mujer que tiene SOP tener anticuerpos de tiroides.

-Tus hormonas masculinas estás más elevadas.

-El funcionamiento de tus suprarrenales es distinto, trabajan más que una mujer sin SOP.

-Tienes más predisposición a tener resistencia a la insulina, aunque tu glucosa e insulina sean perfectas y estén dentro del rango. Hazte una curva larga y verás lo que te sale....

-Tu intestino tiene una predisposición a ser más permeable, y por tanto a tener un sistema inmunológico que trabaja peor.

-Hay una relación entre el SOP y la endometriosis.

-Tienes hiperestrogenismo casi seguro.

-Aunque tengas reglas, no significa que estés ovulando.

Puede parecer un desastre pero en realidad no lo es tanto, es un desarreglo hormonal que si lo tratas desde la raíz y de una manera integral, y no con pastillas anticonceptivas, puedes mejorar muchísimo.

La alimentación es esencial para mejorar todo este desequilibrio, ya que los carbohidratos refinados nos empeoran la resistencia a la insulina.

Tenemos que tomar más proteínas y carbohidratos a través de las verduras o como mucho, carbohidratos integrales. No abusar de la fruta, que es azúcar. Y tomar mucha verdura. Y comer comida REAL.

Además, la suplementación (tomas complementos naturales) nos viene muy bien, por ejemplo dosis altas de DHA (omega 3), Berberina (regular de la resistencia a la insulina), Magnesio, y fitoterapia que rebaja estrógenos en sangre con el Indol-3Carbinol, hay una planta que sienta especialmente bien en el SOP, el Vitex. ‘Obvio que hay que estudiar cada caso y darle al cuerpo lo que necesita, esto no va de tomar por tomar, porque cada SOP es distinto’ -matiza.

Hay que hacer ejercicio. Es igual de importante que la alimentación, ya que nos ayuda a la resistencia a la insulina, a metabolizar el exceso de estrógenos, mejora el trabajo de la tiroides. ‘Y para mí lo más importante, hacer un buen estudio previo, es decir, hacer una batería de análisis clínicos y pruebas, para saber tu estado de vitaminas, minerales, aminoácidos, estado estrogénico, estado del intestino, resistencia a la insulina, hormonas suprarrenales, tiroides, intoxicación. Trabajando bien se obtienen resultados siempre.

Estudios

‘Por supuesto que queda mucho por saber, porque los médicos integrativos son pocos, y los profesionales que ejercemos desde este prisma tenemos todavía mucho trabajo por delante, pero en mi consulta (cuando hago el Programa Integral Hormonal a mujeres con SOP) la mejoría es muy significativa, y si tuviera dinero y tiempo, haría estudios científicos así que me quedo con la evidencia científica, con mi experiencia y con los estudios de otros’. concluye.