Estos son los beneficios del BLW: el nuevo método de moda para alimentar a tu bebé

A partir de los seis meses, los bebés suelen estar preparados para empezar a comer puré e incluso alimentos en trozos. Sí, trozos. Según publica El Correo la pediatra Mar López Sureda, autora de Las respuestas de mi pediatra, un bebé de seis meses ya tiene un sistema digestivo, hígado y riñones lo suficientemente maduros para procesar alimentos sólidos. En esta etapa, la leche materna ya no cubre todas sus necesidades de hierro y zinc, por lo que es recomendable introducir alimentos sólidos para complementar su dieta.

Baby Led Weaning (BLW): ¿Qué es y por qué implementarlo?

El método Baby Led Weaning (BLW) permite que el bebé se alimente por sí mismo, ingiriendo alimentos sólidos sin necesidad de triturarlos. Este enfoque tiene múltiples beneficios, según López Sureda:

1. Autonomía en la alimentación: El bebé selecciona los alimentos que su cuerpo necesita. Si consume mucha leche, evitará alimentos energéticos como papas o plátanos, optando por otros con más fibra y verdura.

2. Desarrollo muscular: Al masticar, desarrollan la musculatura orofacial, esencial para el habla.

3. Aceptación de texturas: Los bebés que practican BLW no rechazan texturas, ya que no deben pasar de papilla a puré.

4. Dieta saludable y variada: Al estar expuestos a alimentos en su forma natural desde el principio, es menos probable que rechacen alimentos saludables como el brócoli durante la crisis del primer año.

5. Satisfacción familiar: Las familias suelen sentirse más satisfechas porque el bebé acepta una mayor variedad de alimentos sin problemas durante la transición a los sólidos.

Desventajas del BLW y cómo superarlas

Aunque el método BLW tiene muchas ventajas, también presenta algunos desafíos menores:

1. Ensucian más: Es común que los bebés ensucien al comer por sí mismos, pero esto es parte del proceso de aprendizaje y desarrollo.

2. Riesgo de atragantamiento: Aunque antiguamente se pensaba que el BLW aumentaba este riesgo, estudios recientes y guías clínicas lo han desmentido, siempre y cuando los trozos estén adaptados a la edad del bebé.

3. Deficiencias nutricionales: Antes se creía que los bebés que siguen el BLW podrían tener deficiencia de hierro. Sin embargo, se ha demostrado que, al incluir alimentos ricos en hierro y energía, su dieta es completa y equilibrada.

¿Cómo saber si tu bebé está listo para el BLW?

Según López Sureda, tu bebé está listo para el BLW cuando puede mantenerse sentado con la espalda erguida, ha perdido el reflejo de extrusión (empujar objetos con la lengua) y muestra interés por los alimentos. Estos signos indican que su coordinación ojo-mano-boca está suficientemente desarrollada para comenzar con el BLW.

Consejos para iniciar el BLW con éxito

- Empezar con alimentos ricos en hierro: Opta por alimentos como la yema de huevo, legumbres y pescado, que sean comunes en tu hogar y fáciles de adaptar para el bebé.

- No tener expectativas altas: A veces, lo sencillo es lo que más les gusta a los bebés, así que no te preocupes si tus elaboradas recetas no triunfan.

- Permitir que juegue con la comida: Esto aumentará las probabilidades de que la pruebe.

- Mantener la calma: Si estás tranquilo, no transmitirás ansiedad al bebé.

López Sureda sugiere que no es necesario complicarse con las recetas. Puedes ofrecer alimentos de tu propio plato siempre que sean adecuados para el bebé y no contengan sal. Ejemplos sencillos incluyen hamburguesas caseras preparadas con pocos ingredientes, lo que las hace más blandas y fáciles de manejar para el bebé. También puedes hacer galletas de avena con plátano, que son ideales para que el bebé las coja y coma con facilidad. Otro ejemplo es un porridge, que se puede hacer al horno en pequeñas porciones fáciles de manejar.

Para ocasiones especiales, como el primer cumpleaños, López Sureda recomienda preparar una tarta o pastel sin azúcar. No es necesario complicarse: lo importante es que sea saludable y adecuado para el bebé.

En resumen, el BLW es un método que no solo fomenta la autonomía y el desarrollo del bebé, sino que también facilita la transición hacia una dieta variada y saludable. Con algunos consejos prácticos y recetas simples, puedes asegurar que tu bebé disfrute de la alimentación autorregulada de manera segura y efectiva.