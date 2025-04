El FoMO online en adolescentes, vinculado al uso disfuncional de la tecnología

El miedo a perderse algo en internet, conocido como Fear of Missing Out (FoMO), incrementa significativamente la vulnerabilidad de los adolescentes a desarrollar comportamientos problemáticos en el entorno digital. Así lo revela un estudio conjunto de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Universidad de Valencia y la Universidad del País Vasco.

La investigación analizó una muestra representativa de 3.569 estudiantes de entre 11 y 14 años, confirmando que quienes presentan niveles elevados de FoMO online son más propensos a sufrir consecuencias negativas en su relación con la tecnología.

FoMO online: consecuencias en redes sociales, videojuegos y salud digital

Entre los comportamientos disfuncionales asociados al FoMO en adolescentes se encuentran:

Uso problemático de redes sociales

Nomofobia (miedo irracional a quedarse sin acceso al móvil o internet)

Trastorno de juego en internet, vinculado a problemas con los videojuegos

Los datos también muestran diferencias significativas según el sexo y el curso académico: las chicas y los estudiantes de niveles superiores tienden a experimentar más intensamente esta ansiedad digital.

Una herramienta fiable para medir el FoMO online

El estudio también validó una nueva escala específica, la ‘Fear of Missing Out in the Online Context in Adolescent’ (FoMO-OA). Este instrumento permite evaluar de forma precisa el FoMO en el entorno online y establecer puntos de corte que ayudan a detectar posibles riesgos en etapas tempranas de la adolescencia.

Llamado a la acción: prevención y educación digital

Joaquín González-Cabrera, investigador principal del grupo Ciberpsicología de UNIR y coautor del estudio, subraya la urgencia de actuar: “Esta ansiedad está estrechamente relacionada con otros riesgos digitales, lo que nos alerta sobre la necesidad de estrategias preventivas desde edades tempranas”.

Por su parte, la investigadora Jessica Ortega-Barón destaca la importancia de diseñar programas educativos y estrategias de mediación parental con perspectiva de género y adaptados a las etapas escolares más sensibles, como el inicio de la Educación Secundaria.

El estudio pone de manifiesto la urgencia de implementar programas de prevención y estrategias de educación digital, tanto en el ámbito familiar como escolar. Comprender cómo el FoMO online afecta al comportamiento digital adolescente es clave para fomentar un uso más saludable y equilibrado de la tecnología.