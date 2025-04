El peor error que un padre puede cometer al educar a sus hijos: “Les convertirá en adultos disfuncionales”

Tener una familia funcional es un aspecto clave para promover la salud y el bienestar de sus miembros. La comunicación abierta y respetuosa, las relaciones afectivas, así como una estructura clara y roles bien definidos, son aspectos fundamentales que contribuyen a crear un ambiente favorable para el desarrollo físico, mental y emocional de cada individuo.

Romper con patrones dañinos es esencial para promover una buena relación con tus hijos. Así lo advierte el terapeuta familiar Jerry Wise en una entrevista en la que explica qué es lo peor que un padre puede hacer repetidas veces a sus hijos y cómo esto puede afectarles en su vida adulta.

No romper su propio ciclo del pasado

El terapeuta familiar, Jerry Wise, señala que los padres que no rompen con su propio ciclo del pasado provocan que sus hijos en un futuro se conviertan en adultos más disfuncionales. "Muchos padres, sin ser conscientes, trasladan los problemas no resueltos de su propia infancia a su familia actual" sentencia. Esto no solo perpetúa conductas dañinas, sino que dificulta que sus hijos desarrollen una identidad emocionalmente sana.

El problema no reside únicamente en la que manera en la que los padres se expresan, como la rigidez en la educación o los gritos, sino que, según el experto, "eso es un síntoma de una disfunción familiar más profunda". El problema originariamente proviene de "la conexión no resuelta con una familia cuyo trunco nunca ha sido roto" explica.

Para el experto, una familia funcional debe estar basada en la conciencia de sus propias dinámicas y en la voluntad de cambiar lo que no funciona. Romper con un ciclo tóxico implica revisar la historia familiar, comprender sus efectos y tomar decisiones distintas para evitar que los mismos problemas pasen de generación en generación.

Impacto en la vida adulta de los hijos

Estas dinámicas tienen un impacto directo en la vida adulta de los hijos, que pueden desarrollar inseguridades, dependencia emocional o dificultad para gestionar conflictos. Wise resalta que los padres deben hacer un trabajo interno para evitar trasladar sus propios traumas a sus descendientes. "No se trata solo de controlar la ira o los castigos, sino de comprender lo que hay debajo" concluye.

Según el terapeuta, la clave está en generar un entorno en el que los hijos puedan desarrollar su identidad sin cargar con los problemas emocionales de sus progenitores. Esto requiere introspección, responsabilidad y apoyo profesional, en muchos casos. El verdadero cambio comienza cuando los adultos dejan de repetir los mismos errores de sus propios padres.

Claves para fortalecer los lazos familiares

Las familias funcionales se caracterizan por mostrar comportamientos que contribuyen a un ambiente armonioso y saludable. Entre los aspectos fundamentales que contribuyen a crear un ambiente favorable destacan: