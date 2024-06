¿Qué diferencia hay entre infertilidad y esterilidad?

Es habitual escuchar los términos esterilidad e infertilidad en conversaciones relacionadas con los hijos, bebés y embarazos. Pero no siempre los escuchamos con un buen uso de su definición y eso lleva a errores y mitos infundados. Por eso, es importante hacer la diferencia y tratar ambos términos por separado para entender su verdadero significado.

La esterilidad es la imposibilidad de lograr un embarazo. En términos generales, una pareja se considera estéril cuando, después de un año de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos no se consigue el embarazo. A veces, esta situación de esterilidad se produce por causas externas a la mujer y no tiene nada que ver con su salud, su cuerpo o su genética. Y en esa lista el estrés, el ritmo de vida de la pareja, sus hábitos o su alimentación tienen mucho que decir en este sentido cuando se busca un embarazo y este no acaba nunca de llegar.

Mientras que se habla de infertilidad cuando una mujer ha conseguido uno o más embarazos, pero no han llegado a término o se ha producido la muerte del bebé horas después del parto por las causas que sean.

¿Cuánto es el tiempo medio en conseguir un embarazo?

El 96% de las parejas que tienen relaciones sexuales sin protección logran el embarazo en torno a los 12 meses de estar intentándolo. Pero como todo, depende de cada caso. Los especialistas recomiendan esperar al menos todo ese tiempo antes de someterse a un estudio de fertilidad para descartar cualquier tipo de problema o de incidencia que pueda estar detrás de ese embarazo que no se logra de manera natural tras tantos meses de búsqueda.

Los problemas para quedarse embarazada están relacionados con muchos factores. Uno de los más importantes es la edad de la mujer, ya que a los 35 años la posibilidad mensual de quedarse embarazada es del 10%, mientras que a los 40 años es solo de un 5%. Esto no significa que una mujer de más de 35 años no pueda tener más hijos, sino que necesitará más tiempo para conseguirlo.

Otro factor que influye y no poco en que se consiga un embarazo es el estrés que ambas partes de la pareja o uno solo tenga durante esa búsqueda. Está comprobado que a mayor estrés menores son las posibilidades de conseguir un embarazo como se desea. Lo mismo ocurre cuando hay hábitos poco saludables en el hombre o en la mujer o en ambos. Por este tipo de hábitos se entiende el tabaquismo, el sedentarismo y obviamente una mala alimentación.