Sexo durante el embarazo: ¿si o no?

El embarazo no es una barrera para la intimidad sexual. De hecho, tu bebé en desarrollo está protegido por el líquido amniótico y los músculos uterinos. La actividad sexual no afectará a tu bebé, siempre y cuando no haya complicaciones como parto prematuro o problemas con la placenta. Sin embargo, los cambios hormonales y físicos del embarazo pueden influir en tu comodidad y deseo sexual.

La gran mayoría de embarazadas comparten las mismas dudas, por eso, hemos decidido responder algunas.

¿El sexo durante el embarazo puede causar un aborto espontáneo? La respuesta es, no. Mantener relaciones sexuales durante el embarazo no provoca abortos espontáneos. La mayoría de los abortos ocurren debido a problemas en el desarrollo del feto, no por la actividad sexual.

¿Cuáles son las mejores posiciones sexuales durante el embarazo? La clave es la comodidad. La mayoría de las posiciones sexuales son seguras mientras te sientas cómoda. El sexo oral también es seguro. A medida que avanza el embarazo, experimenta con diferentes posiciones para encontrar la más cómoda. La creatividad y el confort mutuo son esenciales.

¿Es necesario usar preservativos? Sí, especialmente si hay riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS). Una ITS durante el embarazo puede causar serios problemas de salud para ti y tu bebé. Usa preservativo si no estáis en una relación mutuamente monógama o si tienes relaciones sexuales con una nueva pareja durante el embarazo.

¿Cuándo debe evitarse el sexo? Ciertas condiciones pueden hacer recomendable evitar las relaciones sexuales, como el sangrado vaginal sin causa aparente; la pérdida de líquido amniótico; la incompetencia cervical (cuando el cuello uterino comienza a abrirse prematuramente); la placenta previa (cuando la placenta cubre parcial o totalmente la abertura cervical) o si cuenta con un historial de parto prematuro. La estimulación mamaria, los orgasmos y las prostaglandinas en el semen pueden causar contracciones uterinas, por lo que tu médico puede aconsejarte evitar el sexo si presentas alguna de estas condiciones.

¿Y si no quiero tener relaciones sexuales?

Es completamente normal. La intimidad va más allá del sexo. Comparte tus sentimientos y necesidades con tu pareja de manera abierta y amorosa. Si el sexo se vuelve difícil, poco atractivo o fuera de tus límites, siempre podréis considerar otras formas de intimidad como masajes, besos o abrazos.